“La nuova sede della Pro Loco di Tordibetto ad Assisi è agibile”: la nota dell’ufficio lavori pubblici

La nuova sede della Pro Loco di Tordibetto ad Assisi è agibile, sono stati emessi i documenti di ultimazione lavori, iniziati nel 2024, e il certificato di regolare esecuzione che costituisce, di fatto, l’agibilità della struttura.

Lo rende noto l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune al fine di fare chiarezza sullo stato dell’edificio, di proprietà comunale, recentemente realizzato e inaugurato nella frazione assisana. Questo in risposta alla nota della coalizione di centrodestra e civici che sostiene Eolo Cicogna, che qualche giorno fa segnalava come l’appuntamento a Tordibetto del 4 maggio si fosse svolto all’aperto “in una serata abbastanza fresca semplicemente perché la nuova sede della Pro Loco – inaugurata nei giorni scorsi per soli scopi elettorali dall’attuale Amministrazione Comunale, con un taglio del nastro fatto per le solite foto e gli ormai conosciutissimi selfie – non è agibile. Tutto ciò è incredibile. Perché che possa piacere tagliare un nastro è fuori discussione. Ma che le inaugurazioni debbano essere tenute quando un’opera è veramente stata completata ed agibile è altrettanto vero. Tenere un qualsiasi evento in un locale inaccessibile per legge è vietato. L’inaugurazione pertanto – secondo la coalizione di centrodestra – non doveva e soprattutto non poteva avvenire. Un gesto di pura propaganda elettorale senza avere i requisiti necessari di opera compiuta. E un conto è essere lì da invitati (all’oscuro – in quel momento – delle questioni), altro invece è la consapevolezza degli amministratori di compiere un gesto immotivato. Le elezioni non si vincono con un taglio di nastro millantato”.

L’Ufficio – replica il Comune – precisa che non è stata ancora siglata la convenzione tra Comune e Pro Loco di Tordibetto, ma nulla vieta l’utilizzo della struttura per manifestazioni, tanto che sarà usata dalla stessa Pro Loco per la “Festa della mamma”, in programma domenica 11 maggio 2025. Per poter utilizzare i locali in questione, va semplicemente formulata apposita istanza al Comune, per le necessarie autorizzazioni. Al momento, soltanto la Pro Loco Tordibetto risulta aver formalmente chiesto l’uso degli stessi.

