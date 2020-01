Pensiline dei bus posizionate male, appello a Comune e Busitalia

Ad Assisi ci sono delle pensiline degli autobus posizionate “male”. Nella migliore delle ipotesi, se piove chi aspetta l’autobus si bagna. Nella peggiore, aspettando il bus nel posto sbagliato, lo perde.

Doppia la segnalazione arrivata al Corriere dell’Umbria a proposito delle pensiline dell’autobus della linea che serve il centro storico di Assisi. In tutti i casi(come la zona del cimitero o Piazza Matteotti) ci sono delle pensiline al coperto che non corrispondono alle fermate effettive. Al cimitero la pensilina è posizionata in una zona in cui peraltro il pullmino non passa più da tempo, idem a Piazza Matteotti.

E mentre i cittadini, nella zona del campo santo, sono costretti ad attendere al freddo e al gelo, a Piazza Matteotti, vista la vicinanza con l’effettiva fermata dell’autobus, non è infrequente che i turisti si mettano sotto la pensilina, per poi vedersi passare l’autobus sotto al naso.

Secondo la segnalazione riportata dal quotidiano, alcuni degli utenti (si tratta soprattutto di cittadini anziani che usano la linea per recarsi al cimitero; ma, come detto, il disservizio riguarda anche i turisti) hanno scritto al Comune. E anche Busitalia sarebbe stata messa al corrente del problema. Ma, come nella migliore commedia dell’assurdo, si attende di capire a chi tocchi, effettivamente e fisicamente, decidere lo spostamento delle pensiline inutilizzate.