Perde il cellulare in taxi a Roma e lo ritrova grazie alla municipale: il grazie del vicesindaco Stoppini

Gli agenti romani hanno messo in atto una vera e propria indagine per rintracciare il telefonino

Disavventura lieto fine per il vicesindaco di Assisi Valter Stoppini, che ha perso il cellulare in taxi a Roma e lo ha ritrovato grazie alla municipale capitolina. Ringraziando quindi gli agenti con una nota stampa ufficiale a mezzo ufficio stampa del Comune di Assisi.

Può capitare a tutti di lasciare il telefonino in un taxi in una grande città metropolitana. È sorprendente che una squadra di vigili urbani (gli istruttori di polizia locale Luca Zampini e Giorgia Spunticcia e il funzionario Mario Baroni) in servizio a Roma si attivi e riesca a recuperarlo e anche a tempo di record. Il beneficiato – rende appunto noto il Comune di Assisi – è il vice sindaco di Assisi Valter Stoppini.

Una storia che racconta di un incontro fortunato o forse è meglio parlare di coincidenze fortunate: “Voglio ringraziare di cuore gli esponenti della polizia locale della capitale perché si sono messi a disposizione e hanno svolto una vera indagine investigativa per risalire al numero del taxi che mi aveva trasportato, a contattare immediatamente il tassista e a rinvenire il cellulare. Oggi come oggi siamo legatissimi ai nostri telefonini, sono quasi indispensabili nella nostra vita dal momento che contengono dati importanti e ci permettono funzioni altrettanto importanti”. “Ne approfitto – conclude il vice sindaco – oltre che per segnalare questa bella esperienza che risolleva il morale, anche e soprattutto per ringraziare coloro che in divisa si sono prodigati per aiutarmi e augurare un sereno 2022 a loro e a tutto il corpo della polizia locale di Roma”.

© Riproduzione riservata