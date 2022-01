Non si fermano i controlli della Polizia di Stato per verificare il rispetto delle normative anti contagio

Lavora al bar senza green pass: multa e locale chiuso. È quanto scoperto ad Assisi durante i controlli di inizio anno.

Continuano senza sosta i controlli per il rispetto delle normative emesse per il contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19 da parte degli agenti del Commissariato di Assisi, agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca. Gli agenti della Polizia di Stato nel corso di queste festività natalizie stanno attentamente monitorando bar, ristoranti, attività commerciali e luoghi di aggregazione per verificare e sanzionare eventuali irregolarità e soprattutto per sensibilizzare al rispetto dei protocolli previsti.

Nel corso delle verifiche effettuate nella giornata di ieri, gli operatori hanno proceduto al controllo di un bar di Assisi. All’interno gli agenti hanno trovato una donna che lavorava al bar senza green pass, lavorando dietro il bancone utilizzato per la somministrazione di bevande ed alimenti. Alla richiesta dei poliziotti di mostrare il proprio green pass, la stessa ha esibito una certificazione cartacea relativa a un tampone risalente al periodo antecedente il Natale. Gli agenti, a quel punto, hanno elevato alla signora una sanzione di 400 euro e in via cautelare è stata disposta la chiusura dell’attività per un periodo di 5 giorni al fine di scongiurare il rischio di contagio per il notevole numero di turisti presenti in città e dunque dell’elevata probabilità di reiterazione del fatto.

