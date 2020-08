Perdita di acqua nella zona nuova di Assisi, problema risolto dopo giorni

Sembrerebbe essere stato risolto il problema della perdita di acqua nella zona nuova di Assisi, con una ‘fuga’ copiosa che è andata avanti per una settimana buona fra via Umberto I° e via San Benedetto. Una nuova segnalazione relativa a disservizi, insomma, dopo quella parzialmente risolta a Viole d’Assisi.

“Sul viottolo che va dalla Daca alla scuola media Frate Francesco c’è una perdita di acqua da due settimane”, si legge in un messaggio sui social di un paio di giorni fa “Si parla almeno di 10/20 litri al minuto, ma nonostante le ripetute chiamate, Umbra Acque ha fatto un intervento inutile e l’acqua continua ad uscire”.

Ancora un paio di giorni fa, lo stesso residente scriveva: “Dopo due interventi di Umbra Acque, ampiamente sollecitati, siamo daccapo. L’acqua sgorga copiosa e noi aspettiamo di nuovo Umbra Acque. Verrà? Riparerà? Lo sapremo alla terza puntata”.

Il problema delle perdite di acqua nella zona di San Benedetto non è nuovo, “da molto tempo la stessa si ripresenta in più punti nello stesso tratto”, si legge su Sei di Assisi se… Il problema sarebbe nella regolazione della pressione che sta affliggendo tutta la rete idrica assisana. Sempre nella giornata di ieri il terzo intervento di Umbra Acque che per ora, dopo il cambio del tubo di alimentazione, sembra reggere.