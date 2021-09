Persi nel bosco, danno l’allarme e vengono salvati (foto)

Si erano persi nel bosco ma sono riusciti a dare l’allarme e sono stati salvati. Disavventura a lieto fine oggi pomeriggio per due ragazzi. La notizia è data dai vigili del fuoco. Alle 17:40 la partenza di Assisi è intervenuta in località Colcaprile per un soccorso a persona in supporto ai carabinieri forestali. A dare l’allarme appunto i due ragazzi disorientati che si erano persi nel bosco ma sono riusciti a dare l’ allarme al 112. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

