Persona infortunata, intervento del Sasu, elisoccorso e 118 a Santa Maria dei Tre Fossi (foto e video)

Aggiornamento delle 18.40

Poco dopo le 14:30 di oggi, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) e il personale sanitario del 118 sono stati attivati dalla Centrale Operativa Regionale per soccorrere un ragazzo rimasto ferito a seguito di una scivolata in una delle cascate della Madonna dei Tre Fossi, nel comune di Assisi.

Data la natura impervia della zona, è stato attivato anche l’elisoccorso regionale Nibbio 01, con a bordo un medico, un infermiere e un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno prestato le prime cure al ragazzo, lo hanno stabilizzato e posizionato sulla barella in dotazione all’elisoccorso. Il recupero è avvenuto tramite verricello e il paziente è stato trasportato in volo all’Ospedale di Perugia per ulteriori accertamenti e le cure del caso.

