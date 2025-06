Ad Assisi l’assemblea interdiocesana, il vescovo: “Ripartiamo dalla famiglia”

ASSISI – “Ripartiamo dalla famiglia: è il nucleo sul quale dobbiamo convergere, è l’argomento alla base di tutto”. Lo ha detto il vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, al termine dell’assemblea interdiocesana che si è svolta, nel pomeriggio di venerdì 30 e nella mattinata di sabato 31 maggio, al Pontificio seminario regionale umbro Pio XI di Assisi, sul tema “Una parola ho detto, due ne ho udite” (Sal 62) “Tempi e passi del cammino di speranza delle nostre Chiese”.

La due giorni si è articolata con dei lavori di gruppo sviluppati per aree tematiche su tre grandi argomenti: il progetto diocesano delle Comunità Maria Famiglie del Vangelo, la pastorale giovanile – giovani annunciatori del Vangelo (Gav) e ragazzi amici del Vangelo (Rav) – e infine il rinnovamento della catechesi.

Raccogliendo la sintesi dei vari gruppi di lavoro, il vescovo ha rilanciato il progetto di rinnovamento delle parrocchie con le piccole comunità.

“Parliamo della chiesa – ha detto -, del modo di essere Chiesa, avendo Gesù, il Verbo fatto carne, dentro ciascuno di noi, dentro le nostre famiglie naturali, dentro le nostre famiglie spirituali che si raccordano poi in una rete più grande e diventano famiglie di famiglie. La chiesa nasce dal piccolo e nasce dal basso. Nel disegno di Dio – ha aggiunto il vescovo – la grande famiglia nasce dal piccolo. Se noi vogliamo rilanciare l’evangelizzazione nel nostro tempo, come in tutti i tempi di tutte le generazioni, questo principio, questa logica, questa dinamica del disegno di Dio non la possiamo dimenticare. Se la dimentichiamo succede quello che sta sotto i nostri occhi”.

È stato il vicario generale, don Giovanni Zampa, durante la sua relazione ad illustrare i temi: evangelizzazione, famiglia, giovani. Parlando delle comunità Maria Famiglie del Vangelo ha sottolineato che, dove esse sono sorte e continuano ad esistere, “hanno apportato e apportano un grande beneficio alle parrocchie, soprattutto quelle più piccole. È riconosciuto – ha detto – che è la famiglia e lo stile famigliare la chiave della pastorale del futuro”.

Il primo giorno dell’assemblea, e precisamente venerdì 30 maggio, i partecipanti ai vari gruppi hanno svolto un lavoro di verifica e impostazione del nuovo calendario pastorale anche alla luce degli appuntamenti previsti e in corso di programmazione per il Centenario francescano. Dopo essersi confrontati sull’utilità, fruibilità e diffusione del calendario, i presenti si sono interrogati su cosa confermare o modificare di questo strumento, verificando le singole iniziative. Si è passati poi ad impostare le attività del nuovo anno indicando le varie iniziative e tenendo conto del quadro generale e delle varie priorità.

