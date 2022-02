Persone ‘sospette’ nella zona delle Poste a Santa Maria, la segnalazione

Un invito a fare attenzione nella zona delle Poste a Santa Maria degli Angeli, dove – secondo le segnalazioni arrivate ad AssisiNews – si aggirerebbero diverse persone ‘sospette’ che tentano di attaccare bottone con le persone che escono dall’ufficio postale, apparentemente soprattutto se queste hanno appena preso la pensione.

La segnalazione arrivata alla nostra redazione riguarda in particolare la giornata di ieri, giovedì 24 febbraio 2022. Secondo le poche informazioni disponibili, una donna si sarebbe avvicinata con fare insistente a un uomo che aveva appena incassato il sussidio mensile, informandosi con fare insistente sulle generalità del pensionato e su dove questi abitasse. Fortunatamente l’uomo è riuscito a ‘sganciarsi’ dalle insistenze della donna “ma ritengo utile – conclude la segnalazione – invitare i concittadini a fare attenzione, soprattutto se queste persone ‘sospete’, come è sembrato a me, avessero brutte intenzioni”.

Tra le indicazioni sempre valide fornite dalle forze dell’ordine per evitare le truffe, non aprire la porta a sconosciuti; attivare o farsi attivare dai propri familiari i canali informatici della domiciliazione bancaria delle utenze; cercare di non essere ripetitivi nelle abitudini verso la banca o l’ufficio postale; non dare retta a chi chiede di poter controllare soldi o libretto personale; utilizzare se possibile i bollettini postali e farsi accompagnare in banca o all’ufficio postale preferibilmente da un familiare.

© Riproduzione riservata