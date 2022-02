Meteo Assisi 25-27 febbraio 2022: dopo l’accenno di primavera, farà di nuovo freddo

Temperature in fortissima diminuzione, pioggia, vento e - in qualche caso - neve

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 25-27 febbraio 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari lettori, dopo una prima parte della settimana ancora una volta primaverile con temperature da metà aprile e precipitazioni assenti, ecco un veloce passaggio di rovesci e una ondata di freddo che ci apparirà più forte di quello che realmente sarà (per effetto del forte sbalzo termico di oltre 10 gradi tra le attuali temperature anomale a quelle leggermente sotto quelle normali del periodo). Precipitazioni, che via via diverranno da pioggia a neve su tutto il territorio regionale tra stanotte e domani mattina, che poi si localizzeranno però in modo particolare su parte orientale della nostra regione, lasciando maggiori aperture con precipitazioni più episodiche e intermittenti su centro-ovest della nostra Umbria. Siccità che verrà solo parzialmente attenuata in quanto il fenomeno centrale di queste giornate complice lo sprofondamento di un veloce centro di bassa pressione sul Tirreno sarà il vento spesso tra moderato e forte! Attenzione alle forti raffiche da nord-est!! Molto probabili nevicate su Gualdo Tadino, Gubbio e zone limitrofe, a tratti anche su Perugia, Assisi, Foligno, Spoleto tra stanotte e sabato mattina) meno probabili e al limite solo fiocchi di passaggio invece domenica!

Ecco le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 25-27 febbraio 2022, con uno sguardo come sempre attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata con sole e nuvolosità in transito nella prima parte, poi via via più nuvoloso nel pomeriggio fino a coperto, piogge che dovrebbero sopraggiungere tra tardo pomeriggio e serata che diverranno via via neve a quote sempre più basse fino a raggiungere le pianure dalla notte sul sabato. Clima primaverile e ventoso per venti da meridione fino al tardo pomeriggio in rotazione e di intensità moderata a tratti forte da nord-est verso fine giornata. Qualità dell’aria splendida. N.B. La mappa si riferisce a metà giornata poi molto più nuvoloso dal pomeriggio e arrivo di pioggia prima (sera) e poi dalla notte (neve).

Sabato: giornata molto grigia e scura con rovesci di neve fino a quote di pianura ed anche su diversi centri cittadini nella mattinata, segue concentrazione dei fenomeni su centro-est Umbria mentre qualche apertura si fa strada su centro-ovest regione. Sarà un freddo normale per il periodo ma dato lo sbalzo rispetto al venerdì ci sembrerà faccia davvero molto freddo. Temperature in fortissima diminuzione e ventilazione tra moderata a tratti forte dai quadranti nord-orientali. Attenzione a forti raffiche da nord-est a tratti!! Sensazione di freddo accentuata dalla presenza dei venti, copritevi molto bene! Qualità dell’aria Top. N.B. Attenzione previsione difficilissima da inquadrare anche a distanza di poche ore possibili variazioni!

Domenica: giornata sempre con poco sole davvero e tanta nuvolosità in transito nella mattinata e primo pomeriggio con rovesci di pioggia intermittenti a tratti misti a neve o neve soltanto su centro-est regione, poi via via dal pomeriggio il tempo va migliorando a partire da ovest fino a rasserenare del tutto verso sera. Farà freddo sempre con temperature massime sotto i 10 gradi e minime intorno 3 gradi. Venti sempre molto forti con raffiche!! Copritevi sempre molto bene se uscirete mi raccomando! N.B. Attenzione previsione difficilissima da inquadrare anche a distanza di poche ore possibili variazioni!

Breve anticipazione e chiudo col tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una ripresa graduale delle temperature massime diurne tuttavia tra lunedì e martedì ancora la presenza di venti nord-orientali manterrà una certa sensazione di freddo anche di giorno. A tutti voi come sempre ci piace fare un caro saluto e ogni bene a voi e alle vostre famiglie! A presto e buon weekend da AssisiNews!

Foto: Redazione AssisiNews

