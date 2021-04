Giovane trovato morto in un fosso a Perugia: è un 22enne di Bastia Umbra

Un giovane di 22 anni, originario di Bastia Umbra – secondo il Corriere dell’Umbria – è stato trovato morto in un fosso in zona Sant’Andrea delle Fratte (Perugia), in un campo non distante dalla zona industriale.

Secondo il Corriere dell’Umbria la vittima sarebbe Samuele De Paoli, residente a Cipresso, una frazione di Bastia Umbra. Sul corpo gli uomini della polizia scientifica hanno trovato segni di colluttazione e contusioni, ma non è ancora chiaro quale sia la causa del decesso. Ex calciatore del Bastia Calcio, la vittima faceva l’elettricista. La tragica scoperta è stata fatta mercoledì mattina, da un uomo che stava facendo attività fisica nella zona e che ha subito segnalato la presenza del corpo alle autorità. Sarà soltanto al termine del primo accertamento del medico legale Sergio Scalise che si chiariranno le dinamiche della morte del giovane. In programma anche un tossicologico.

A coordinare le indagini sul mistero di Sant’Andrea delle Fratte è la procura di Perugia, che con Giuseppe Petrazzini coordina le indagini della squadra mobile guidata da Gianluca Boiano e gli accertamenti della polizia scientifica. A pochi metri dal corpo del giovane Samuele, gli inquirenti hanno trovato una Fiat Panda Rossa, di proprietà della mamma della vittima. (Maggiori informazioni nelle prossime ore; foto, screenshot servizio di UmbriaTV)

