Amministrative Assisi 2021, Proietti sempre più ‘civica’, prime crepe nel centrodestra?

(Stefano Berti) Amministrative Assisi 2021, la città verso il voto… ma senza fretta. Prosegue lentissima la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni. Due i candidati ufficialmente in campo fino ad ora, pochi gli outsider che realmente vorranno inserirsi nella mischia. Questo appare guardando agli ultimi movimenti politici, che AssisiNews riassume in poche righe.

Da un lato il sindaco uscente Stefania Proietti, ‘divisa’ tra il risolvere i problemi legati alla pandemia e lanciare quasi ogni giorno nuove opere pubbliche. Sempre più vicina alla gente, la prima cittadina ha anche un nuovo assessore in giunta che, sebbene scelto dal Pd, arriva non dal partito ma dalla società civile, quella che piace alla sindaca molto più dei partiti. Come anche anticipato nell’intervista ad AssisiNews, dunque, Proietti tende sempre più a connotarsi come vera civica. Questo lo si nota, con un PD che cerca di rimanere “attaccato” al carro del sindaco, ma con una situazione regionale e nazionale interna al partito a dir poco complicata, con una matassa non facile da districare.

Nel campo del centrodestra, in molti vorrebbero far credere che le cose vadano bene. Si parla insistentemente di centrodestra unito, ma a guardare da Roma e da ciò che trapela anche in Umbria, i due maggiori partiti, nello specifico Lega e Fratelli d’Italia, non sembrano poi così tanto andare d’accordo. L’ultimo strappo di carattere nazionale, ieri in Parlamento, sul coprifuoco. Riusciranno davvero ad arrivare uniti all’obiettivo appoggiando il candidato sindaco Marco Cosimetti ad oggi ancora “nascosto” su programmi e progetti reali e concreti per la Città di Assisi?

Intanto l’Umbria, da lunedì zona gialla, va piano piano verso un lento ritorno alla normalità. Sarà questo il motivo che darà il via concreto alla campagna elettorale in vista delle Amministrative Assisi 2021? Attese cene, aperitivi, “porchette”, con tanto di distanziamenti e mascherine? Certo è che in primis ora c’è bisogno di responsabilità e rispetto delle regole. La città alle prese con una crisi economica intravede una piccola luce. Ma da lavorare c’è tanto. E in molti, dopo le idee messe “sul piatto” con i progetti del PNRR che dovranno essere prima “presi” e poi “attuati” chiedono (è fondamentale!) compattezza di tutti per il bene di Assisi, dell’Umbrie e dell’Italia.

