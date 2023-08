Piano del traffico in arrivo ad Assisi: una sintesi (impossibile?) tra necessità turistiche e commerciali e quieto vivere

In arrivo ad Assisi un piano del traffico, con una sintesi tra le molteplici necessità turistiche, chi vorrebbe vivere senza smog e chi non vorrebbe una città museo. E sulla vicenda arriva un’interpellanza della Lega Assisi, mentre il sindaco Stefania Proietti precisa la nuova viabilità della zona del Vescovado.

A oggi è una convivenza sempre più difficile quella tra chi visita Assisi e vorrebbe arrivare con la macchina fin dentro chiese e monumenti, chi ha un negozio e deve caricare e scaricare pacchi, e chi vorrebbe una città con meno smog e vivibile anche a piedi da cittadini e turisti. Più volte si è discusso di varchi elettronici che facciano entrare solo chi ne ha diritto, ma gli aventi diritto sono svariati. E, con le poche forze a disposizione – i vigili urbani non possono arrivare ovunque – non manca chi se ne approfitta ed entra anche senza averne diritto, con auto e moto; senza considerare che il rischio di musealizzare la città, dove oramai vivono più o meno 500 persone, è dietro l’angolo.

Ultimamente le maggiori proteste arrivano da via Portica (per cui nel 2018 si pensava di invertire il senso di marcia), una delle vie più penalizzate dalla chiusura ultradecennale di piazza San Francesco, in passato valvola di sfogo di parte del traffico e oggi totalmente pedonalizzata. L’anno scorso un’analoga sortita aveva portato alla riduzione dei “giri” degli apetti della raccolta differenziata, unico motivo di traffico su cui la giunta è potuta intervenire con celerità e in maniera diretta, ma il passaggio delle auto rimane invasivo. Ad aggravare il tutto la proliferazione anche di tavoli fuori dai locali e nel mezzo di alcune vie: concessa come soluzione temporanea al post Covid, scadrà a fine anno e si dovrebbe tornare alla situazione di partenza, ma come farà chi ha investito decine di migliaia di euro per tavolini aggiuntivi o veri e propri “palchetti” con tavolini? Su questo tema, interpellata da Assisi News, la prima cittadina ha spiegato che “A breve scadrà la deroga del ministero concessa a causa Covid e alcune delle situazioni che oggi si vedono ad Assisi centro verranno meno; altre, che non causano problemi al traffico, invece rimarranno”, resta da vedere se con gli stessi spazi e le stesse modalità di oggi.

Tornando al piano del traffico, il problema maggiore è rappresentato dal profilerare dei B&B, come spiega anche l’assessore al turismo Fabrizio Leggio rispondendo a un cittadino: “Via Portica è indubbiamente una delle vie più penalizzate, ma nessuno sottolinea che questo incremento dei veicoli in centro storico, di cui tutti in questi ultimi tempi si lamentano, è un’altra delle conseguenze dell’esplosione delle locazioni turistiche. Ora ci sono centinaia di immobili in centro storico che i turisti hanno diritto di raggiungere per scaricare il bagaglio. Molti sono in luoghi poco accessibili e le macchine restano in sosta più del previsto nel mentre che i proprietari scaricano le valige o fanno il check-in. Bisognerà tenere in considerazione anche questo aspetto nel nuovo piano del traffico intervenendo in qualche modo. Ci stiamo lavorando”.

Ci sono poi i problemi di approvvigionamento di negozi, ristoranti ed eventuali del genere: carico e scarico sono concessi fino alle 10, ma non è infrequente vedere furgoni anche dopo quell’ora (di uno sono stati diretti testimoni, nei giorni scorsi, sindaco e vicesindaco bloccati in una delle vie del centro), e di pomeriggio spesso sono i titolari dei negozi a intasare il traffico visto parcheggiando le auto private di fronte all’attività per carico e scarico. “Le variabili da considerare – spiega infatti ancora Leggio – sono molte e le necessità logistiche sono cresciute a dismisura negli ultimi 10 anni, alla luce dell’aumento del numero delle attività commerciali, ristorative e ricettive che necessitano di approvvigionamento continuo. Ci stiamo lavorando e che presto presenteremo una proposta che mira ad una soluzione, consapevoli che non sarà facile risolvere tutte le problematiche che sono legate a questo tema”.

Sul tema della piazza del Vescovado arriva anche la posizione della Lega Assisi, che chiede “Chiarimenti sulla proposta di modifica del regolamento per l’arredo urbano e sul caso della rimodulazione del traffico in via S. Agnese e Piazza del Vescovado”: a intervenire è la Lega Assisi con i consiglieri comunali Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli insieme al capogruppo regionale Stefano Pastorelli che annunciano: “Presenteremo due distinte interpellanze per avere delucidazioni in merito a questi interventi che, se messi in atto, sarebbero fonte di disagio e potrebbero avere delle pesanti ricadute per i residenti e i venditori in termini di peggioramento della qualità della vita, del commercio e della socialità. Le critiche mosse da buona parte della comunità residente e dagli imprenditori vanno assolutamente ascoltate perché raccolgono le criticità che riguardano il centro urbano. Prima fra tutte l’annosa questione del traffico, perché senza un adeguato controllo ai varchi si continuerà ad assistere al caos totale”.

“La giunta – spiegano gli esponenti della Lega – pensa inoltre che il semplice rifacimento di vetrine, illuminazione e cancelli sia sufficiente per valorizzare l’immagine della città: la Proietti così facendo non fa altro che preoccuparsi della punta dell’iceberg senza considerare tutto il resto. La realtà dei fatti è ben diversa e gli interventi da attuare sarebbero molteplici per aumentare la residenzialità e i parcheggi per i residenti, o creare alternative per il conferimento della spazzatura. Altrimenti si rischia di creare un notevole danno d’immagine per la città di Assisi. Non essere in grado di offrire servizi adeguati per i turisti, non immaginare una città accessibile anche alle persone disabili, non preoccuparsi dei numerosi animali presenti nel nostro comune, è sinonimo di menefreghismo”.

“Una amministrazione autoreferenziale come quella della Proietti – sostengono gli esponenti della Lega – insiste, e continuerà a farlo, nel non considerare minimamente ciò che pensa la gente. Lo ha reso ancora evidente con quella sorta di esperimento fatto con il transennamento, riducendo di fatto metà piazza del Vescovado. L’aumento dei flussi turistici nella chiesa di S.Maria Maggiore rappresenta un problema in più per la già precaria viabilità del posto. Se esiste una soluzione al problema va ricercata in sintonia con la Curia che ha spazi all’interno per regolamentare tali presenze di stranieri, evitando assolutamente di sacrificare la piazza e dunque lo scorrimento del traffico, nonché sottrarre altri parcheggi ai residenti. La Lega, a tutela dei diritti dei cittadini – concludono i consiglieri- ed attenta alle problematiche di Assisi chiederà aggiornamenti sulla modifica del regolamento per l’arredo urbano e sul caso della rimodulazione del traffico in via S. Agnese e Piazza del Vescovado”.

Ma proprio il sindaco fa chiarezza ad Assisi News sulle transenne nella zona del Vescovado: “L’obiettivo è semplicemente di garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti, una decisione che abbiamo preso di concerto con il parroco. È un po’ brutto dirlo, ma la fontana della piazza funzionerà come una rotatoria, e le auto potranno continuare a passare dalla corsia di destra a scendere. Abbiamo inoltre riscontrato del gradimento con via Sant’Agnese percorribile in discesa, sia dai commercianti di Santa Chiara che della stessa Sant’Agnese”. Al momento questa nuova viabilità durerà fino a fine agosto, ma in attesa di sapere come si evolverà la situazione, Proietti è categorica: “Al contrario di quello che ho letto, non c’è nessuna volontà di chiudere la piazza”.

