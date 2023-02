Piano strade 4 bis, nuova tornata di lavori per mezzo milione di euro

La giunta comunale ha approvato il Piano generale di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali (denominato Piano Strade 4 bis), prevedendo lavori per 500 mila euro.

Gli interventi previsti riguarderanno Assisi centro, Viole, Santa Maria, Petrignano, Rivotorto, Capodacqua e Rocca Sant’Angelo e si tratta di lavori ritenuti urgenti e indispensabili per la migliore fruibilità delle strade per ridurre il rischio di incidenti. In seguito saranno determinati i tratti precisi oggetto degli interventi previsti dal Piano Strade 4 bis.

Il Piano Strade 4 bis è l’ultimo provvedimento adottato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefania Proietti, le risorse impiegate per i 4 Piani Strade precedenti ammontavano complessivamente a 3 milioni e 650 mila euro. “Rendere la viabilità cittadina efficiente e sicura con interventi sulle strade che necessitano di manutenzione – afferma il vice sindaco Valter Stoppini che ha la delega alla viabilità – è sempre stata una priorità di quest’amministrazione e lo dimostra anche l’impegno su questo versante profuso nel precedente mandato. Continuiamo a reperire risorse da destinare agli interventi più urgenti, senza dimenticare le strade di montagne, per rispondere con puntualità alle istanze che arrivano dai cittadini del centro e delle frazioni”.

Intanto nei giorni scorsi anche ripresi i lavori di manutenzione straordinaria nell’ambito del Piano Strade 4. Si tratta di ben 13 interventi su altrettanti territori che rientrano nell’appalto di 650 mila euro. I lavori di bitumatura delle strade sono iniziati in località Paganzano (da Pieve San Nicolò all’incrocio con la strada vicinale Vaie) e proseguiranno in via Brigolante e via Correggiano, via Los Angeles a Santa Maria degli Angeli, in via della Fornace e piazzale Mascagni a Petrignano, in viale del Santo Patrono a Tordandrea, in via Dante Siena a Torchiagina, in via Trifone Benzi a Viole, in via del Collicello a Capodacqua, in via della Tomba Romana a Castelnuovo, via Ombrosa a Tordibetto, via Bassano a Rivotorto.

