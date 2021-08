Piano Strade 4, al via nuovi lavori da 650.000 euro su venti strade

La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo denominato “Piano Strade 4” finalizzato alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali. Il provvedimento rientra nell’ambito delle linee programmatiche 2016-2021 “Viabilità e mobilità: Centro e frazioni…non esistono periferie” e arriva come quarto atto dell’attuale amministrazione dopo i tre Piani Strade 1,2 e 3, realizzati negli anni precedenti a partire dal 2017 per un valore complessivo di quasi 4 milioni di euro.

Sono una ventina i tratti stradali interessati dagli ulteriori lavori del Piano Strade 4, e precisamente le seguenti viabilità: strada da Ponte Grande a Petrata e strada dalla SP249 a Brigolante (Costa di Trex), strada di Paganzano (Pieve San Nicolò), via Diaz, i tratti asfaltati di via Patrono d’Italia, via Ponte Rosso e via Maratona (Santa Maria degli Angeli), l’intera via di Bassano (Rivotorto), via delle Fornaci (Petrignano), via del Santo Patrono (Tordandrea), Via Rossi, viale dei Pini e piazzale ma scagni (Petrignano), via Dante Siena (Torchiagina), via Correggiano (Assisi), via Benzi (San Vitale), via del Collicello (Capodacqua), via della Tomba Romana (Castelnuovo), via Ombrosa (Tordibetto).

Con questi lavori, unitamente agli interventi finanziati dal ministero delle infrastrutture e ai cofinanziamenti elargiti dal Comune a quei privati che si sono adoperati per il rifacimento di tratti vicinali a uso pubblico, sono così state completate le manutenzioni straordinarie programmate sulle viabilità del territorio comunale, che si estende per oltre 187 kmq con centinaia di chilometri di strade comunali e vicinali a uso pubblico.

