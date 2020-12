Pioggia battente, primi disagi: allagate svariate strade (foto)

Da ore la pioggia cade ad Assisi, e si registrano i primi disagi. Succede in via Salette a Rivotorto, che è allagata. “Il Comune intervenga”, l’appello dei cittadini rilanciato da Luigi Bastianini. Disagi anche a Santa Maria degli Angeli e nella vicina Costano.

I canali di scolo laterali non defluiscono sulla provinciale via San Francescuccio de’ Mietitori, diverse le strade allagate che dirigono in varie abitazioni in quella zona. Allagamenti e pozze d’acqua anche in pieno centro a Santa Maria degli Angeli, solito problema in Piazza Garibaldi: sui sampietrini si è formata la “piscina” a cielo aperto, come sempre accade. Strade allagate un po’ in tutto il comprensorio e campi pieni di acqua segnalati anche a Passaggio di Bettona e a Cannara. Acqua abbondante ai lati delle strade e ampie pozzanghere visibili un po’ in tutto il territorio.

Secondo Umbria24.it, sarà un dicembre caratterizzato dalle continue piogge, come rileva Fabio Pauselli, meteorologo di Umbria meteo. Sono in arrivo diverse perturbazioni cariche di pioggia – spiega – che non lasceranno grandi margini di tregua. Secondo Pauselli sarà un dicembre carico di acqua, con piogge sopra la media. Ci sarà quindi anche neve, soprattutto nelle fasi finali di ogni perturbazione – spiega ancora – poichè la parte iniziale sarà caratterizzata da aria più calda. Quindi la quota neve partirà tra i 1.600 – 1.800 metri per arrivare anche fino a mille metri.

Secondo corriere.it, per oggi un vortice ciclonico sul mar Ligure causerà piogge diffuse su tutto il Nord e al Centro. Forte peggioramento su tutte le regioni con precipitazioni a tratti abbondanti o sotto forma di nubifragio, soprattutto sul Lazio e sui settori appenninici. Forte scirocco in Adriatico e forte libeccio sul Tirreno. Allerta rossa nel Lazio meridionale e nell’Abruzzo interno, allerta gialla in Toscana, Umbria, Marche e Sardegna centro-occidentale.