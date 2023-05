Erba alta, chi la taglia? Molte le criticità… e “non piacciono” le chiusure del centro angelano (foto)

Aggiornamento delle 15.30: L’erba alta in alcune zone è stata tagliata. L’articolo originale è dopo la foto degli ‘sfalci’ del pomeriggio del 9 maggio 2023.

(Ste.Ber.) La pioggia di primavera fa tornare d’attualità l’erba alta ed infestante che come di consueto cresce nella stagione che apre le porte all’estate, e senza segnalazioni – a quanto pare – nessuno se ne accorge e la taglia. Segnalazioni sull’erba alta e incolta sono soprattutto su svincoli primari a Santa Maria degli Angeli e nei dintorni e se è vero che l’amministrazione comunale, attraverso i servizi operativi e “collaborazioni” private – come ad esempio su alcune rotatorie – si sta adoperando per il taglio degli sfalci d’erba in alcune zone già avvenuta, altri interventi sono necessari ed urgenti.

Segnalazioni per le erbacce che ostruiscono la visibilità ed arrecano pericoli alla guida, arrivano sia per aree di competenza comunale, sia che di competenza provinciale e di privati. È il caso della “solita” rotatoria a Santa Maria degli Angeli di competenza della provincia in via San Francescuccio de’ Mietitori, sullo svincolo principale molto trafficato anche da mezzi pesanti diretti alla zona industriale ed in uscita dalla stessa. Interventi necessari anche non lontano dalla stazione ferroviaria, sempre su alcune rotatorie e a lato dei marciapiedi.

Lamentele per l’erba alta arrivano anche dalla zona sul retro di via Gabriele d’Annunzio, nell’area verde poco lontana dalla piscina comunale. Problemi anche alle uscite dalla SS75, sempre a Santa Maria degli Angeli. E sul tema arriva anche via social un post sarcastico di Fratelli d’Italia Assisi, che con tanto di foto così recita: “Dopo il fenomeno dell’acqua alta a Venezia, ci segnalano quello dell’erba alta ad Assisi”. Erba infestante che oltre ad essere non proprio “bella” per l’immagine territoriale e cittadina, risulta essere pericolosa soprattutto per chi è alla guida.

E intanto, sempre sul tema di criticità, problematiche e lamentele, continuano a far discutere le chiusure – specialmente nei giorni festivi – del centro cittadino (della piazza, ndr) a Santa Maria degli Angeli. “Sono chiusure incontrollate – dicono alcuni commercianti e cittadini del luogo – ci sono le ordinanze, certo, ma non si capisce perché a volte si chiude solo la mattina e si riapre il pomeriggio, così all’improvviso…? Il commercio di Santa Maria degli Angeli ne risente, soprattutto nei ‘ponti’ (che in questo 2023 non saranno pochi, ndr). Bello vedere Assisi piena di gente, ma alla frazione più grande del comune chi ci pensa?” – sottolinea chi segnala?”. (Continua dopo l’immagine)

Sul tema oltre a tanto discutere, anche lamentela via social e tanti commenti: “Ore 11:00 (di domenica 7 maggio, ndr) Santa Maria degli Angeli pressoché deserta nonostante la bellissima giornata! TRAFFICO CHIUSO!!! Ma il buon senso dove sta? Il paese dovrebbe vivere – va giù duro chi scrive – volete che viva? Non ha senso tenere il traffico chiuso per di più senza presenza di personale addetto a dare informazioni alternative per raggiungere Assisi!”. Una situazione che perdura da tempo, e ce non piace ai più soprattutto fra commercianti ed operatori locali, per un’area spesso al centro anche in passato di discussioni legate a traffico e viabilità. Attesi ora anche i lavori al “Cupolone” della Basilica, che fra non molto tempo inizierebbero: in molti già si interrogano su come il traffico verrà regolato nell’area.

