Inaugurata a Londra la mostra Saint Francis of Assisi: sarà aperta fino a luglio (video)

Aperta nel weekend alla National Gallery di Londra, dopo l’anteprima alla quale hanno partecipato il Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, e il direttore della rivista “San Francesco patrono d’Italia”, fra Riccardo Giacon, la mostra Saint Francis of Assisi. L’esposizione è interamente dedicata a opere ispirate a san Francesco realizzate nel corso di sette secoli e sarà visitabile fino al 30 luglio.

Oltre 60 le opere in mostra, provenienti da collezioni pubbliche e private, europee e americane, che coprono più di sette secoli. Si va dai primi pannelli medievali, reliquie e manoscritti ai film moderni, fino a opere d’arte contemporanea, fotografie e persino a un fumetto Marvel, a dimostrazione di come il fascino e il messaggio del Santo di Assisi abbiano trasceso generazioni, continenti e tradizioni religiose. Un’esposizione unica, che va dal XIII secolo ad oggi e riunisce dipinti di Sassetta, Botticelli e Zurbarán, Caravaggio, Josefa de Óbidos, Stanley Spencer, Antony Gormley, Giuseppe Penone, Andrea Büttner e Richard Long.

Come anticipato nei giorni scorsi su Assisi News, tre opere della mostra Saint Francis of Assisi arrivano dalla collezione del Museo del Tesoro e dalla Biblioteca della Basilica di san Francesco in Assisi: nello specifico una tempera su tavola attribuita a Giunta Pisano; un corno da richiamo con bacchette, sec. XIII, in avorio medievale islamico del XIII e argento; e infine un codice miscellaneo con inventario delle reliquie. La mostra – secondo le intenzioni dei curatori – racconta arte e immaginario di San Francesco, figura di enorme rilevanza per il nostro tempo, per il suo radicalismo spirituale, per l’impegno verso i poveri e l’amore per la natura, così come per i suoi potenti appelli alla pace e all’apertura al dialogo con le altre religioni. (Continua dopo il video – link diretto)

“Sono molto felice che la figura di san Francesco susciti tanto interesse – ha dichiarato fra Marco Moroni –. La sua vita evangelica è un messaggio universale di fraternità, semplicità e accoglienza. Le opere d’arte che, in diversi luoghi e lungo i secoli lo hanno rappresentato, testimoniano di questa “simpatia” che è anche “nostalgia” di una vita più autentica e solidale, che ci contraddistingue tutti”. La mostra Saint Francis of Assisi è già un evento in Gran Bretagna. La stampa inglese ha dedicato grande attenzione all’evento, la cui inaugurazione avviene peraltro in una giornata storica per il paese come l’incoronazione a Londra di re Carlo III, con i riflettori di tutto il mondo puntati sulla capitale britannica. Nelle scorse settimane, in preparazione della grande mostra, venti giornalisti inglesi, accompagnati proprio dal direttore della National Gallery, hanno visitato Assisi per coglierne a pieno bellezza e spirito, dedicando numerosi articoli alla città sulle principali testate giornalistiche.“Saint Francis of Assisi” è visitabile dal 6 maggio al 30 luglio 2023. L’ingresso è libero. Info: nationalgallery.org

© Riproduzione riservata