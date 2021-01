Pizza a domicilio, Assisi e Città di Castello nella top 10 delle città italiane

Ci sono anche due centri umbri, Assisi e Città di Castello, tra quelle che amano ordinare la pizza a domicilio sulla piattaforma Deliveroo. Solo di pizza margherita, la piattaforma ha consegnato l’equivalente di venti campi da calcio riempiti di pizze, uno per regione, pari a circa 135.000 m2 a base di pomodoro e mozzarella!

In occasione del World Pizza Day, che celebratosi domenica 17 gennaio, la piattaforma leader nell’online food delivery, ha fotografato il mondo della pizza a domicilio nel corso dell’anno appena trascorso, attraverso numeri, dati, trend e curiosità di una delle specialità più amate in assoluto della tradizione gastronomica italiana. Tra le occasioni più amate per ordinare una pizza a domicilio c’è sicuramente quella legata al rito del calcio in TV. Ma quali sono le città “pizza lover” d’Italia? Confrontando gli ordini di pizza rispetto al volume totale degli ordini, emerge la presenza nelle prime 10 posizioni di centri di medio/piccole dimensioni. Tra quelle che amano ordinare maggiormente pizza a domicilio infatti al primo posto si posiziona Fossano (CN), seguita da Enna ed Assisi (PG). Sempre in provincia di Perugia, al quarto posto si posiziona Città di Castello davanti Sanremo (IM) quinta. Oristano, Alessandria, Trento, Carpi (MO) e Piacenza chiudono la Top10.