Polizia locale, il 29 giugno al Palaeventi al via le prove di esame

È stato reso noto il calendario delle prove di esame per il concorso pubblico per titoli e esami per 5 posti di agente di polizia locale, a tempo pieno e indeterminato, categoria C (di cui uno riservato ai militari delle forze armate in congedo). La prima prova scritta si svolgerà il 29 giugno, alle ore 10.30, presso il Palaeventi, a Santa Maria degli Angeli (ingresso da via di Valecchie); stesso orario e stesso luogo per la seconda prova scritta il giorno dopo, il 30 giugno. La durata delle prove è di 60 minuti. Le prove orali avranno inizio il 3 agosto, alle 10.30, sempre a Santa Maria degli Angeli, presso il teatro Lyrick (ingresso via D’Annunzio) e proseguiranno nei giorni seguenti in relazione al numero dei candidati risultati idonei.

La prova pratica di guida motociclo (per i candidati che ne hanno fatto richiesta) si svolgerà dal 30 agosto, alle 9.30, nel piazzale adiacente il teatro Lyrick e proseguirà nei giorni successivi in relazione al numero dei candidati che avranno superato la prova orale; per l’identificazione i candidati dovranno presentarsi presso il Teatro Lyrick con ingresso da Via di Valecchie. I candidati ammessi a tutte le prove dovranno presentarsi, nell’ora e nella data previste, muniti di documento di identificazione legalmente valido.

Nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal protocollo governativo, è fatto obbligo ai candidati per un posto da agente di polizia locale di presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da documentare), ma soprattutto di presentare un referto relativo a un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il Covid-19.

Ovviamente i candidati non debbono presentarsi se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 oppure se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5; tosse di recente comparsa; difficoltà respiratoria; perdita o di munizione dell’olfatto; perdita o alterazione del gusto; mal di gola.

Fin dall’ingresso nelle sedi concorsuali indossare obbligatoriamente le mascherine FFP2 messe a disposizione dell’amministrazione organizzatrice pena, in caso di rifiuto, l’impossibilità di partecipare alla prova. Qualsiasi comunicazione o informazione sarà diffusa esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del comune di Assisi www.comune.assisi.pg.it — voce “servizi”-> atti e pubblicazioni -> concorsi e mobilità, con esclusione di qualsiasi altra comunicazione. Pertanto i candidati sono invitati a controllare costantemente il sito fino al giorno prima delle prove.

© Riproduzione riservata