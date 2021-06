Castelnuovo, domani partono i lavori di asfaltatura

Domani inizieranno i lavori di ripristino del manto stradale in alcune strade nella frazione di Castelnuovo dove Umbra Acque, su sollecitazione dell’amministrazione comunale, ha effettuato interventi sulla condotta idrica e fognaria e ora provvede anche alle asfaltature.

Le strade interessate sono viale San Girolamo, via del Campaccio, via dell’Artigianato, via dei Pioppi, via Raspa Balilla, via Silvio Pellico, viale del Lavoro e via Borgo.

Per permettere il regolare svolgimento dei lavori, che dureranno fino al 30 giugno, è stato disposto il senso unico alternato, regolato dall’impianto semaforico, nelle strade citate limitatamente al tratto interessato giornalmente dall’asfaltatura.

Piazza San Pasquale, piazza del Castello e via della Saggina verranno invece riqualificate successivamente perchè sarà necessario costruire ex novo i marciapiedi che delimitano la piazza principale.

