Ponte di Ognissanti 2024, Umbria e Assisi al top tra le mete turistiche

In città tornano le navette gratuite, disponibili venerdì e sabato, mentre "Assisi per tutti" è attivo per tutto il weekend

Anche in questo ponte di Ognissanti 2024 l’Umbria è tra le migliori regioni per numero di città all’interno delle mete più gettonate per il turismo. Nella classifica redatta da Holidu delle top 30 destinazioni più amate, l’Umbria ha tre città – Assisi, Perugia e Spoleto – tra le mete preferite dagli italiani per rilassarsi; Assisi è l’unica ad entrare in top 10, al settimo posto, mentre Perugia è in 13esima posizione e Spoleto in 29esima.

E intanto considerazione del grande afflusso turistico presente ad Assisi per il Ponte di Ognissanti 2024, l’Amministrazione comunale ha deciso di istituire navette gratuite che collegano Santa Maria degli Angeli al centro storico della città. Il servizio è attivo il 1° e il 2 novembre 2024, dalle ore 10 alle 20, con l’obiettivo di agevolare l’accesso di turisti e visitatori e di non appesantire il traffico. La navetta parte ogni 30 minuti dalla stazione ferroviaria verso il cuore di Assisi, con tappe nei pressi dei principali parcheggi del centro storico. Il provvedimento era già stato adottato anche in altre occasioni di notevole affluenza turistica, riscuotendo significativo apprezzamento da parte dai turisti che possono così comodamente lasciare l’auto nella parte bassa della città e raggiungere Assisi centro in pochi minuti.

Anche per il Ponte di Ognissanti 2024 è inoltre sempre attivo il servizio “Assisi per tutti”, anche questo gratuito e promosso dal Comune, che nei giorni festivi (quindi oggi 1° novembre e domenica 3 novembre) mette a disposizione di persone con disabilità motoria e di loro accompagnatori un mezzo riservato che consente di accedere più facilmente ai principali punti di interesse della città. La partenza è da piazza Giovanni Paolo II, con arrivo nella piazza inferiore di San Francesco e ritorno. Lo stesso tipo di servizio è disponibile anche con partenza dal parcheggio di porta Nuova fino largo Properzio e ritorno. Per maggiori informazioni, sono disponibili i seguenti numeri: 329 2609426 e 329 2609422.

© Riproduzione riservata