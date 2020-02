Porta ‘abusiva’ in via Sant’Agnese: indagini in corso

I residenti della zona presentano un esposto in Comune per capire chi ha realizzato il manufatto e con quali permessi

Dopo il ligustro tagliato in vicolo Sant’Andrea, in via Sant’Agnese spunta una “porta” misteriosa. In una delle vie centralissime del Comune di Assisi, a due passi dalla Basilica di Santa Chiara, uno dei vicoli adiacenti di via Sant’Agnese è stato chiuso, da ieri. Da una misteriosa porta, per la quale non ci sarebbero i permessi.

Il manufatto, cui va fatto tanto di cappello, è spuntato all’inizio di via Sant’Agnese. La porta, va detto senza alcuna ironia, è molto più bella di molte di quelle che si vedono in città. Ha le finiture in ferro e i cardini, il legno è ben lavorato, possiede anche chiavistello e serratura. Ma impedisce peraltro – lamentano i cittadini della zona – l’accesso a un vicolo, ai fondi del palazzo contiguo e ai contatori di tutti i condomini sempre dello stesso palazzo. Chi ce l’ha messa? E perché? Il mistero è fitto come la notte buia e tempestosa di Edward Bulwer-Lytton nel romanzo Paul Clifford.

“Un vicolo pubblico è stato chiuso, e nessuno si è accorto di niente?”, la domanda che viene rivolta alla redazione. Uno dei cittadini ha presentato un esposto in Comune. Secondo quanto risulta ad AssisiNews, i vigili urbani sono stati allertati e si starebbero muovendo per toglierla e per capire chi l’abbia piazzata. “Se non fosse abusiva va denunciato chi ha dato il permesso”, dice ancora un residente.