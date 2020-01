Lo strano caso del tiglio scomparso a Sant’Andrea: che fine ha fatto?

Che fine ha fatto il tiglio nella zona di vicolo Sant’Andrea? Se lo chiedono alcuni residenti di Assisi dopo la segnalazione dello stato di abbandono del vicolo. Come scritto un paio di giorni fa, da tempo nessuno cura più il verde pubblico di quell’angolo di Assisi. Ma, scorrendo la gallery nel pezzo di AssisiNews, alcuni cittadini hanno notato l’assenza di una delle piante che arricchivano l’angolo. E ora chiedono spiegazioni.

“Circa due settimane fa – la segnalazione ad AssisiNews – ignoti, in quella zona, hanno abbattuto un tiglio (che sarebbe una specie protetta) in ottima salute. Ci piacerebbe conoscere chi sia stato e se avesse avuto il permesso, visto che dalle prime sollecitazioni inviate in Comune, sembrerebbe che nessuno ne sappia alcunché”.

Secondo la segnalazione arrivataci, della probabile “malattia” del tiglio – e anche del successivo taglio, apparentemente messo in atto con una motosega – sono stati avvisati i dipendenti comunali, uno degli addetti all’ambiente, e persino il vicesindaco; una segnalazione informale sarebbe anche stata fatta alla forestale. Ma da allora, circa un paio di settimane fa, “nulla si è mosso. Ben vengano le pulizie in luoghi abbandonati, ma la natura si rispetta e nel caso non venga rispettata si fa di tutto per punire i responsabili di gesti non consentiti”.