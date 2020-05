Potenziamento del sistema elettrico, lunedì interventi a Santa Maria e Torchiagina

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che lunedì 4 maggio eseguirà due interventi importanti per il potenziamento del sistema elettrico nel territorio comunale di Assisi, rispettivamente nella zona industriale di Santa Maria degli Angeli e nell’area compresa tra Torchiagina e Calderoni.

A Santa Maria degli Angeli i tecnici di E-Distribuzione attiveranno una nuova cabina, dotata delle migliori innovazioni tecnologiche, che garantirà maggiore potenza e una migliore distribuzione dell’energia elettrica alle aziende del posto. Nell’occasione sarà ultimato anche un intervento di potenziamento richiesto da alcuni clienti privati. A Torchiagina, invece, le squadre operative dell’azienda elettrica completeranno le attività di manutenzione urgente, iniziate il 20 aprile e poi interrotte causa maltempo, per la sostituzione di alcune apparecchiature lungo la linea che risultavano danneggiate.

Le ragioni appena illustrate rendono gli interventi per il potenziamento del sistema elettrico non rinviabili (in questo periodo particolare E-Distribuzione esegue soltanto lavori strettamente necessari). Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione ha programmato per lunedì 4 maggio. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree del “fuori servizio” saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze nel modo seguente:

– Assisi, dalle ore 8:15 con conclusione lavori entro la mattinata al primo pomeriggio, via Zona Industriale civ. 102, 103, sn (senza numero); via dei Mugnai sn.

– Assisi, dalle ore 9:30 con conclusione lavori entro la mattinata (possibili operazioni di ripristino del normale assetto di rete nel primo pomeriggio), via Canini civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e/o dispari) 36, 46, da 3 a 5, da 9 a 15, da 45 a 47, da 59 a 63, sn (senza numero); via Lazzari civ. da 10 a 14, da 18 a 20, da 3 a 15, sn; via Siena civ. da 2 a 20, da 22 a 28, da 9 a 13, da 15 a 17, da 21 a 23, sn; via Mario Sbrillo Siena civ. 16, da 24 a 26, 17, sn; via Malatesta sn; via Don Ridolfi sn; via Traversa II civ. 68; località Traversa civ. 6, 20, 5, 13h, da 21 a 21a, 25, sn.

E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione l’Amministrazione Comunale di Assisi, a cui sono stati comunicati tempi e modalità di intervento. I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate. L’Azienda ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.