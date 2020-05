Aree verdi fruibili dal 4 maggio ad Assisi e Bastia Umbra: le indicazioni utili

Da lunedì 4 maggio anche ad Assisi e Bastia Umbra sarà possibile accedere ai parchi, alle aree verdi pubbliche, al percorso pedonale accanto al torrente Tescio. Ma, come prevede l’ultimo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, non sarà permessa una fruizione completa del verde cittadino, ma sono previste diverse limitazioni: le aree dove insistono i giochi per i bambini non potranno essere utilizzate così come non potranno essere usati gli impianti sportivi che si trovano in alcuni spazi. Non potranno essere esercitate attività ludiche o ricreative né tanto meno attività sportive collettive.

Per accedere alle aree verdi pubbliche – ricorda l’amministrazione comunale di Assisi – è obbligatorio adottare il distanziamento sociale, cioè la distanza di almeno un metro, tra le persone ed è consigliabile l’uso delle mascherine e dei guanti. I servizi operativi del Comune provvederanno a installare adeguata cartellonistica. “La riapertura delle aree verdi – ha affermato il sindaco Stefania Proietti – ci permette di avviarci in questa Fase 2 verso una risocializzazione ma si raccomanda prudenza nel frequentare questi luoghi e di adottare tutte le misure utili e necessarie per limitare al massimo la possibilità del contagio da coronavirus”.

Aree verdi riaperte anche a Bastia Umbra, come annuncia l’amministrazione comunale, anticipando anche i controlli per verificare il rispetto delle disposizioni.

Per le aree verdi:

• evitare assolutamente assembramenti di persone;

• rispettare il distanziamento sociale;

• avere a disposizione le mascherine da indossare qualora il distanziamento sociale non fosse garantito;

• rispettare la fascia oraria di chiusura delle aree verdi: dalle 21.00 alle ore 7.00;

• accompagnare e vigilare i bambini;

• non entrare nelle aree interdette dove sono posizionati i giochi;

• non utilizzare i giochi (come da DPCM)

• non sono consentite attività ludico-ricreative di gruppo (esempio: gioco del pallone, pic-nic); è consentito svolgere individualmente – con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti – attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Per i Giardini Pubblici “Lucio Castellini” di Via Marconi l’ingresso sarà interdetto fino a completamento dei lavori in corso. “A tutti i genitori – l’appello di Paola Lungarotti – chiediamo uno sforzo per la vigilanza e il controllo dei propri bambini. A tutti i ragazzi e le ragazze che vivono questi spazi come luogo di incontro e di amicizie raccomandiamo il rispetto delle disposizioni sopra elencate: siate esempio per i bambini e per tutti coloro che faticano ad accogliere la regola come condotta necessaria per il bene comune”.

Per le aree sgambatura:

• entrare nell’area di sgambatura uno alla volta estendendo fino a tre fruitori previo accordo unanime dei proprietari/conduttori;

• usufruire dell’area per un massimo di dieci minuti così da consentire l’ingresso ad altri conduttori/proprietari;

• evitare assolutamente assembramenti di persone;

• rispettare il distanziamento sociale;

• avere a disposizione le mascherine da indossare qualora il distanziamento sociale non fosse garantito;

• rispettare la fascia oraria di chiusura dell’area sgambatura: dalle 21.00 alle ore 7.00;

• raccogliere le deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell’area di sgambatura.

A queste disposizioni prioritarie richiamiamo quelle previste dal Regolamento vigente. “Ai proprietari dei cani un appello: mantenete il decoro di queste aree tanto importanti per i nostri amici a quattro zampe, date modo con il vostro esempio di incentivare l’adozione di un cane che rispetto all’impegno che richiede dà tanto di più in amore e fedeltà”, conclude la nota.