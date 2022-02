Nasce ad Assisi il Premio Giovanni Angeletti, un aiuto concreto per valorizzare i giovani

Un concorso per l’innovazione e la ricerca nella cultura enogastronomica di eccellenza e per la promozione dei valori dell’accoglienza

Presentato nella Sala del Consiglio Comunale, alla presenza dell’Assessore al Turismo del Comune di Assisi Fabrizio Leggio, il “Premio Giovanni Angeletti”, patrocinato dallo stesso Comune e promosso da Elena Angeletti per valorizzare i giovani che operano nel mondo dell’ospitalità, della ristorazione e delle filiere agroalimentari. A prendere parte alla presentazione del Premio, due dei giudici tecnici: Luigi Cremona, critico enogastronomo di fama internazionale e Marco Colognese, Coordinatore Web Guida Espresso, oltre a Danila Mele referente per la scuola di Alta Formazione di Sala “Intrecci” e Chiara Comparozzi, coordinatrice del Premio.

Giovanni Angeletti, Socio Fondatore di Federalberghi Umbria e Presidente dell’AIS Umbria con incarichi a livello nazionale, ha contribuito alla valorizzazione dell’Umbria e del suo patrimonio enogastronomico, oltre che sostenuto e sempre motivato i giovani che si affacciavano nel mondo dell’ospitalità, che con lui trovavano stimoli e grande competenza. Il premio in sua memoria è un concorso per merito, riservato a studenti e giovani professionisti/produttori agroalimentari, fino a 35 anni, che si sono distinti per il recupero delle biodiversità agroalimentari, l’innovazione nella promozione turistica e nell’accoglienza, l’ideazione di progetti volti a valorizzare il patrimonio turistico del territorio, oltre che per l’alta professionalità nel settore turistico, ristorativo e produttivo.

La candidatura al premio Giovanni Angeletti può avvenire entro il 30 settembre 2022, sia in maniera spontanea inviando alla giuria competente il proprio cv e la motivazione per cui ci si vuole candidare o il progetto ideato, sia dietro segnalazione di una scuola /ente formativo professionale che potrà candidare un massimo di 2 studenti per categoria che si sono distinti nel proprio corso di studi.

Ci si potrà candidare per le seguenti categorie:

ACCOGLIENZA TURISTICA – RISTORAZIONE – PRODUZIONE AGROALIMENTARE

GIURIA

• Presidente onorario di giuria: Elena Angeletti

• Giudice Tecnico: Luigi Cremona – Critico Enogastronomo

• Giudice Tecnico: Marco Colognese – Giornalista – Resp.Web Guida Espresso

• Giudice Tecnico: Christian Mandura – Chef*Michelin Ristorante Unforgettable Torino

• Giudice Tecnico: Alberto Paolo Schieppati Giornalista, punto di riferimento nell’editoria del food & beverage

Il premio Giovanni Angeletti avrà cadenza annuale e verrà assegnato il 23 Novembre, giorno di nascita di Angeletti, al Fontebella Palace Hotel gestito dalla figlia Elena che è anche l’ideatrice del premio e /o in altre sedi istituzionali. I vincitori della categoria ACCOGLIENZA TURISTICA – RISTORAZIONE, avranno la possibilità di prendere parte ad uno Stage Retribuito di 6 MESI all’interno del Fontebella Palace Hotel e del Ristorante il Frantoio, a fianco dello chef Lorenzo Cantoni – Miglior Chef Italiano dell’Olio. Lo Stage potrà essere effettuato anche presso altre strutture ricettive che daranno la propria adesione e disponibilità. Il vincitore della categoria PRODUZIONE AGROALIMENTARE avrà la possibilità di inserire uno dei suoi prodotti all’interno di uno dei menù elaborati dallo chef Lorenzo Cantoni, presso IL Ristorante il Frantoio di Assisi.

