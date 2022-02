Segnala una possibile occupazione abusiva, interviene la Polizia: erano i proprietari

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi sono intervenuti, a seguito di segnalazione alla Sala Operativa, presso un’abitazione dove era stata segnalata una possibile occupazione abusiva di un immobile. Gli agenti intervenuti sul posto hanno però scoperto che all’interno dell’abitazione c’erano i legittimi proprietari, e hanno fatto presente alla donna di consultare un legale per chiarire eventualmente l’accaduto.

La donna aveva infatti riferito agli operatori che il marito, al quale erano state affidate le chiavi dell’abitazione di una parente defunta, si era recato presso l’appartamento per effettuare un controllo e verificare che fosse tutto in ordine. La donna ha raccontato che il marito era rimasto sorpreso quando, nel tentare di aprire il portone dell’abitazione, aveva notato che qualcuno aveva sostituito la serratura, rendendo impossibile l’accesso.

Gli agenti agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, a quel punto, si sono immediatamente portati presso l’indirizzo segnalato ma sono rimasti sorpresi quando, sentiti gli abitanti della casa, hanno appreso che risultavano essere i legittimi proprietari, con tanto di atto notarile alla mano. Gli operatori hanno quindi informato la donna circa l’esito dell’intervento, rassicurandola che non si trattava che la possibile occupazione abusiva non era in realtà tale. Hanno inoltre invitato la signora a richiedere, eventualmente, il supporto professionale di un legale di fiducia per un chiarimento sull’accaduto.

