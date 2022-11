Principio di incendio nella sacrestia del Vescovado, nessun ferito (foto)

Principio di incendio all’interno della sacrestia del vescovado di Assisi – Chiesa di Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione. Fortunatamente nessuno è rimasto o ferito o si è intossicato per le fiamme verificatesi nella serata del 31 ottobre durante l’adorazione eucaristica. Immediato l’allarme ai vigili del fuoco dato dalle suore, sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi che hanno completato l’opera già cominciata da un frate che ha spento il focolaio – nato pare da un cassonetto dove viene buttato anche l’incenso già bruciato. La sacrestia ha ora le pareti leggermente annerite, come detto non si segnalano altri danni a cose o persone.

