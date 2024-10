Prodotti contraffatti, nell’assisano la Finanza sequestra 1500 capi sportivi farlocchi

Nel quadro delle attività di controllo economico del territorio, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Perugia, hanno predisposto un articolato dispositivo orientato al contrasto della commercializzazione di prodotti contraffatti di noti marchi. In tale ambito, i finanzieri della Tenenza di Assisi hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale sito nella città serafica.

L’attività permetteva di individuare e sottoporre a sequestro capi di abbigliamento ed accessori presenti in negozio con etichetta delle squadre di calcio della lega serie A, stagione sportiva 2024/2025, squadre estere e abbigliamento Ferrari, munite delle buste necessarie per il confezionamento. Le stesse per finiture e per la fattura delle etichette risultavano essere presumibilmente false. Tale circostanza veniva confermata dal consulente tecnico esperto del settore appositamente interpellato, il quale dopo aver esaminato i capi dei citati marchi, appurava che gli stessi erano del tutto contraffatti in quanto difformi dalla produzione originale degli sponsor dei singoli club. Complessivamente, le operazioni di servizio presso il punto vendita portavano al sequestro di circa 1500 pezzi tra capi di abbigliamento, accessori e buste relative ai marchi citati.

Il titolare dell’attività commerciale oggetto del sequestro di prodotti contraffatti, è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, per violazione degli articoli 474 e 648 del Codice Penale, per la detenzione e vendita di prodotti industriali con segni mendaci atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza dell’opera o del prodotto. L’attività di servizio posta in essere dalle Fiamme Gialle di Assisi si inserisce nel più ampio contesto della tutela del mercato dei beni e servizi, della libera concorrenza e del contrasto alla produzione e commercializzazione dei prodotti contraffatti a tutela dei consumatori e degli esercenti onesti.

Foto in evidenza di repertorio di Vladislav Glukhotko | via Unsplash

