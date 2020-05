Progetto Enea, anche ad Assisi la Polizia consegna farmaci a domicilio

La Polizia di Stato continua la propria fattiva azione di vicinanza, attraverso il Progetto Enea, ai cittadini impegnati ad affrontare particolari difficoltà insorte dalla nota emergenza sanitaria. Ad Assisi, gli agenti del Commissariato di P.S., diretti dal Vice Questore Francesca Domenica Di Luca, hanno potuto constatare, anche attraverso i servizi dedicati ai controlli quanto sia altresì importante rassicurare i cittadini più vulnerabili troppo spesso confusi e spaventati da questa “novità” sanitaria.

Ed è per strada, tra la gente, che i poliziotti hanno potuto constatare e prendere atto delle difficoltà di tante persone sole, anziane o con vulnerabilità importanti. In un momento del genere, la Polizia di Stato è chiamata a fare la propria parte, buttando ancora una volta il proprio cuore oltre l’ostacolo. Da questa necessità nasce l’attivazione del Progetto Enea ovvero di offrire il contributo della Polizia di Stato quale segno tangibile del nostro fare Polizia di prossimità.

D’intesa con l’Amministrazione Comunale che ha accolto con gioia ed entusiasmo questa proposta, sostenuta dal Questore della provincia di Perugia, dr. Antonio Sbordone, volendola includere nel progetto, si effettueranno consegne a domicilio di farmaci erogati dalla Farmacia Comunale a favore di persone residenti nel territorio comunale di Assisi e che abbiano effettive e concrete difficoltà di movimento in quanto anziane, sole e non munite di mezzi di trasporto o con stati di disabilità o affette da altre patologie.

Ovviamente tale servizio verrebbe garantito compatibilmente con l’espletamento delle primarie attività istituzionali. I cittadini avranno verranno invitati a comporre il numero telefonico 075/ 8190933 del Commissariato P.S. Assisi ed avranno a disposizione il numero del Progetto Enea – 337.1139736 e la relativa e-mail – relazioniesterne.questura.pg@poliziadistato.it .

La Questura di Perugia ha inoltre mandato un video creato dalla Polizia Scientifica del Commissariato, con musica di Filippo Fanò. Diplomato in pianoforte con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Maria Flaminia Spaventi, Fanò ha “da sempre coltivato curiosità e interesse verso i linguaggi musicali popolari, l’improvvisazione e il jazz, approfondendone conoscenza e pratica anche grazie all’incontro con artisti d’eccellenza (Mirabassi, Pieranunzi e Bollani per citarne alcuni)”.

Il suo disco, Pagine (Radar Music), “testimonia l’intensa ricerca nella “terra di confine” tra musica colta e popolare, camerismo classico e stili improvvisativi. (…) Fanò ha scritto più o meno per ogni tipo di formazione – soprattutto in ambito teatrale – componendo, dirigendo e interpretando le musiche di scena di oltre 30 diverse produzioni: L’Elmetto Inglese, Decameron, Da una Stanza all’Altra, Le voci della Luna, Penombre, Claire, La Parrucca di Mozart, L’Infinita Speranza di un Ritorno, Mack Is Coming Back, La Favola della Bellezza (commissione del Festival delle Nazione di Città di Castello) e molte altre”.

Fanò “Ha composto inoltre le musiche e scritto i testi di tre diverse opere musicali originali su commissione della Fondazione Perugia Musica Classica: Giungla (di e con Roberto Anglisani, debutto Maggio 2015); I Ragazzi della Via Pàl (di e con Francesco “Bolo” Rossini, debutto Maggio 2018); Tony&Maria (ispirata a West Side Story di L.Bernstein, debutto Maggio 2019). Da nove anni ormai vive a Barcellona, e si è esibito nei più importanti festival, teatri e sale della regione (Festival de la Pedrera, Mil·lenni Festival, El Siglo, JazzSi, Casa Orlandai, Robadors 23, CosmoCaixa, Sala Barts, White Summer Festival per citarne alcuni). Nella capitale catalana ha partecipato e/o diretto una decina di diverse produzioni.

Dal dicembre 2018 al Gennaio 2020 è stato direttore musicale aggiunto e inseguito titolare del Musical della Famiglia Addams (Prod.Let’s Go Enterteinment) per tre stagioni in cartellone a Madrid e in tour per i principali teatri spagnoli (Barcellona, Malaga, Isole Canarie, Donostia, Almería etc.), dirigendo personalità di spicco nel mondo del teatro e della televisione spagnola: Xavi Mira, Carme Conesa, Lydia Fairén, Eva Maria Cortés, solo per citarne alcune. L’ultimo impegno lavorativo interrotto dalla crisi sanitaria più importante del secolo, è stato come pianista aggiunto nell’orchestra dello spettacolo A Chorus Line (prod. Antonio Banderas – Teatro del Soho Caixabank)”.