Bar dell’ospedale di Assisi chiuso da due mesi, c’è chi protesta

Il bar dell’ospedale di Assisi è chiuso da due mesi, probabilmente a causa della pandemia, ma c’è chi protesta, anche imbrattando il vetro e i volantini attaccati. Al netto della “creatività” di alcuni, il problema però c’è. “È l’unico bar chiuso di tutta la Asl. La gente è arrabbiata, ed è una vergogna”, la segnalazione anonima, con foto delle scritte di protesta, arrivata alla redazione di AssisiNews.

In altre parti d’Italia i bar degli ospedali, tra marzo e aprile, hanno chiuso temporaneamente i battenti, “per senso civico, non per paura”. D’altronde uno dei primi decreti ministeriali prevedeva lo “svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”. Indicazioni che non tutti i bar degli ospedali erano in grado di rispettare.

Ma ora i bar possono riaprire. E non è al momento chiaro perché il bar dell’ospedale di Assisi sia chiuso, ma l’invito è di riaprire, se possibile: “Si tratta di un servizio essenziale che viene meno – conclude la breve nota – e la gente protesta”. La redazione di AssisiNews rimane disponibile per eventuali chiarimenti ed errata corrige.