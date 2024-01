Pubblica illuminazione, al via l’efficientamento di tutto il parco luci

La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo dei lavori, che partiranno mercoledì 27 dicembre a Santa Maria degli Angeli, di efficientamento energetico di tutti gli impianti di pubblica illuminazione che sul territorio comunale sono ben 7090. In pratica si tratta di completare la riqualificazione a led di tutte le sorgenti allo scopo di ridurre i consumi energetici e l’inquinamento luminoso, compreso il contenimento delle emissioni di gas serra causato dall’uso dell’energia. Una volta completato l’intervento è previsto anche un’ulteriore riduzione, che è quella dei costi di manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione.

L’intera operazione avrà un costo di 5 milioni e 490 mila euro ed è stata affidata, tramite l’adesione alla piattaforma Consip, alla società Engie Servizi spa che, oltre alla fornitura di energia elettrica e gestione degli impianti, dovrà realizzare interventi volti alla riqualificazione energetica, al miglioramento tecnologico degli impianti nonché interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento a norma di sicurezza degli stessi. Il contratto tra il Comune ed Engie Servizi spa è di 9 anni.

“Le motivazioni che hanno spinto l’amministrazione comunale a stipulare questo importante accordo – si legge in una nota della giunta – stanno nel fatto che da sempre tra i suoi principali obiettivi di mandato c’è lo sviluppo di politiche di risparmio energetico e l’efficientamento della pubblica illuminazione rientra in questa scala di priorità. Da non dimenticare che il Comune ha aderito al Patto dei Sindaci per il clima e l’energia e ha approvato il Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc) che prevede una riduzione delle emissioni di Co2 del 40 per cento entro il 2023”.

“Si tratta di una scelta convinta – spiega l’assessore all’ambiente Veronica Cavallucci – che va nella duplice direzione di riduzione del consumo energetico e di riqualificazione, compresa la manutenzione straordinaria, di tutti gli impianti di pubblica illuminazione. Una scelta che conferma ancora una volta la vocazione ambientalista della nostra città”. In caso di malfunzionamento degli impianti di pubblica illuminazione è stato istituito un numero verde di pronto intervento a cui inviare tutte le segnalazioni. Il numero da comporre è 800196967 e vale per tutti i punti luce gestiti da Engie nel territorio comunale, eccetto gli impianti di cui la responsabilità è di Enel Sole quindi quelli del centro storico di Assisi, quelli della zona della basilica di Santa Maria degli Angeli e vie limitrofe, e quelli dell’area del santuario di Rivotorto.

