Sicurezza, Stoppini: “A breve l’illuminazione tornerà alla normalità”

“Siamo consapevoli che ci sono delle problematiche sulla pubblica illuminazione che influiscono anche sulla sicurezza percepita, ma a breve, complice l’allungarsi delle giornate e il nuovo gestore della pubblica illuminazione, anche questo problema sarà risolto”. Parola del vicesindaco e assessore con delega alla sicurezza Valter Stoppini che, dopo la richiesta dei cittadini di più ore di luce pubblica, ricorda come lo spegnimento di tre ore per notte per risparmiare sia stato tarato proprio sulle richieste dei cittadini, collocandolo tra le 1.30 e le 4.30 di notte tenendo conto di chi “tira tardi” e anche di chi si alza presto la mattina per andare al lavoro.

Inoltre, come già annunciato a gennaio dall’assessore Veronica Cavallucci, l’amministrazione comunale di Assisi, tramite la convenzione Consip, ha risolto il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. Con un accordo il Comune, che è proprietario di 8.155 punti luce sull’intero territorio, città e frazioni, ha affidato a terzi il servizio nel rispetto delle regole stabilite che risultano vantaggiose per l’ente a fronte di un sicuro miglioramento della pubblica illuminazione. “Spenderemo poco meno di un milione di euro l’anno (990.563 mila per la precisione) non solo per la fornitura di energia elettrica, ma anche per la gestione e conduzione degli impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di qualificazione energetica e innovazione tecnologica – spiega ancora il vicesindaco Stoppini al Corriere dell’Umbria in edicola oggi, giovedì 30 marzo 2023 – e questa convenzione ci permetterà di ‘liberare’ anche del personale per le manutenzioni che al momento venivano svolte da personale comunale”.

E intanto, sempre in tema di sicurezza, oggi pomeriggio alle 15 nella sala della Conciliazione Francesco Caccetta, co-fondatore del controllo di vicinato in Italia e autore di un libro sul tema, avrà un incontro che coinvolgerà i vari gruppi di controllo nati sul territorio per approfondire l’argomento e fare il punto operativo del progetto nel comune di Assisi. Oltre alla sicurezza, l’attuazione del progetto prevede il controllo dell’ambiente e del decoro urbano, anche al fine di ridurre il divario tra la percezione dell’insicurezza e il numero di reati effettivamente commessi, e garantire, allo stesso tempo, una più efficace segnalazione alle forze dell’ordine dei comportamenti illegali. Saranno presenti all’iniziativa, oltre Stoppini, anche il sindaco Stefania Proietti, e il comandante della polizia locale Antonio Gentili.

