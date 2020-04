Pulizia dei vicoli, ad Assisi l’esempio dello “zio Gianni” Camerin (foto)

""Invece di stare su Facebook o chiuso in casa, rispettando le distanze e in sicurezza ha preferito dedicarsi a qualcosa di utile"

In quarantena c’è anche chi si dedica alla pulizia dei vicoli. Succede ad Assisi, e protagonista di questa vicenda è Gianni Camerin, per tutti “lo zio Gianni”. “Lo conoscono tutti perché lui si prodiga per tutti quando abbiamo bisogno di qualcosa”, spiega la famiglia. Contattando la redazione di AssisiNews, i parenti hanno voluto condividere questo piccolo gesto di senso civico. All’età di ottanta anni, in queste mattine di quarantena, lo zio Gianni ha infatti ripulito il “filatoro”, Vicolo Illuminati e le scalette che da Fontebella scendono per i vicoli.

“Invece di stare su Facebook o chiuso in casa, rispettando le distanze e in sicurezza ha preferito dedicarsi a qualcosa di utile. E in questi quaranta giorni si è dedicato alla pulizia di vicoli, con una scala e un bastone per sradicare le erbacce. Tutti rifiuti che ha poi raccolto e smaltito. Un gesto concreto per aiutare il prossimo e soprattutto la sua amata Assisi”.

Come detto nei giorni scorsi, nella stessa zona due delle residenti, Lucia e Roberta, hanno creato una cassetta del bookcrossing. Si possono trovare e prendere dei libri (lasciandone però altri, ndr). Uno spazio aperto per chi ama i romanzi, i gialli, le ricette di cucina, la storia. Insomma, letture per tutti i gusti, nello spirito del bookcrossing che consente di lasciare libri, anche usati, negli appositi spazi, affinché possano essere ritrovati e letti da chiunque. La ‘bacheca’ per lo scambio libri è situata all’aperto e non prevede alcun contatto con persone e ovviamente nessun assembramento, anche considerato che i residenti del centro storico non sono comunque tantissimi.