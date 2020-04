Elettrocardiografo per l’ospedale di Assisi, lo regalano il Rotary e cittadini

L’unione fa la forza… il residuo della raccolta fondi promossa attraverso la piattaforma GoFundMe dal Rotary di Assisi, per dare un contributo alla gestione dell’emergenza Covid-19 presso l’ospedale di Assisi, è stato “fuso” con una parte del ricavato dell’altra raccolta, gestita dal personale sanitario per l’acquisto di DPI. L’elettrocardiografo è arrivato: si tratta di uno strumento che permette di trasmettere gli elettrocardiogrammi h 24 e avere i referti anche di notte e durante i fine settimana.

Il Rotary intende esprimere un ringraziamento ai cittadini, alle associazioni, all’Interact Club di Assisi e alle aziende che hanno collaborato con le loro donazioni. “Decine di cittadini assisani e del distretto insieme al Rotary Club Assisi hanno permesso questo splendido regalo un elettrocardiografo che permette di trasmettere gli ecg h 24 e avere i referti anche la notte e la domenica. Un regalo molto prezioso ed utile per gestire al meglio i pazienti cardiopatici insieme alla nostra splendida equipe cardiologica. I cittadini grazie alla racconta fondi hanno permesso di acquistare altro materiale”, dice il dottor Monti. Il responsabile del pronto soccorso assisano ringrazi tutti coloro che si sono mobilitati. “A tutt’oggi ad Assisi non c’è un operatore dell’emergenza e non c’è un paziente ricoverato che si sia contagiato con il covid siamo orgogliosi del nostro lavoro”

Proseguono anche “I giovedì del Rotary”, finestre informative in diretta streaming su YouTube curate dai professionisti del Club che rispondono anche alle domande degli utenti in chat. Giovedì 30 aprile sarà Eleonora Spalloni, socia del club e responsabile fundraising per ANGSA Umbria Onlus (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici), a proporre una riflessione non solo sui disagi che hanno colpito le famiglie con ragazzi disabili nel corso del lockdown, ma anche sulle opportunità che si prospettano nell’immediato futuro.

L’appuntamento, dal titolo “La sfida del Covid-19 per i disabili e per le loro famiglie” sarà in diretta YouTube sul canale “Rotary Assisi”, alle ore 21.