Quarantottenne tenta di entrare a un evento musicale senza biglietto: denunciato

Ha tentato di accedere all’Assisi Summer Festival senza biglietto ed è stato denunciato anche per il suo rifiuto di fornire le sue generalità ai poliziotti, che sono stati anzi insultati. L’accaduto lo scorso weekend quando l’uomo, un quarantottenne italiano, è stato denunciato per i reati di oltraggio, resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Nello specifico, lo scorso sabato sera, durante il servizio di controllo del territorio predisposto dalla Questura in occasione dell’evento “Assisi Summer Festival”, la volante del commissariato assisano è intervenuta per un episodio di disturbo da parte di un uomo che tentava di accedere all’evento senza il regolare biglietto di ingresso. Il quarantottenne, alla richiesta di esibire il biglietto da parte del personale addetto alla sicurezza, ha reagito con frasi offensive ed un atteggiamento provocatorio. All’arrivo della volante, nonostante la presenza dei poliziotti, l’uomo ha proseguito con un comportamento ostile, rifiutandosi di collaborare e di fornire le sue generalità, continuando a proferire insulti. A quel punto gli agenti, per garantire la sicurezza dei cittadini presenti all’evento ed il prosieguo dell’evento in condizioni di ordine e sicurezza, visto anche l’evidente stato di alterazione dell’uomo e il rifiuto di esibire un documento d’identità, lo hanno accompagnato presso gli Uffici del Commissariato dove, al termine delle formalità di rito, lo hanno denunciato per i reati sopra indicati.

