Assisi Medicina, si chiude un semestre di sport, aggregazione e solidarietà

Trascorsi gli avvenimenti più importanti del primo semestre assisano, dalle recentissime tornate elettorali, al Calendimaggio, Assisi Medicina comunica le attività svolte dall’associazione.

Martedì 23 aprile si è concluso il 2° corso di ginnastica dolce per ultrasessantenni, ma non solo, organizzato dalla O.d.V. “Assisi Medicina” e svoltosi, con rinnovato successo, presso l’accogliente e ben organizzata palestra della scuola media “Frate Francesco” in Assisi. Il corso, completamente gratuito, è iniziato il 6 dicembre 2024 ed è stato condotto con entusiasmo, puntualità e grande professionalità dal prof. Alberto Pettirossi; anche quest’anno ha raccolto oltre 25 iscritti, in maggioranza donne, e in ogni giornata di lezione (martedì e sabato) ha avuto una frequenza media di 18 allievi. Non si sono verificati inconvenienti di sorta e tra gli iscritti si è subito instaurato un clima ed un rapporto di simpatica ed amichevole collaborazione; gli stessi allievi dopo i quattro mesi di lezione hanno rilevato un buon miglioramento qualitativo e quantitativo della loro motilità associato ad un incremento della propria autostima con un conseguente sensibile beneficio psico fisico.

A conferma di ciò, gli stessi hanno già avanzato richiesta di prolungare la durata del prossimo corso, anticipandone l’avvio e posticipandone il termine. Il prof. Pettirossi ha avuto l’accortezza di accompagnare ciascuno in un percorso articolato e volto ad ottimizzare gli atti respiratori, la postura, la capacità di concentrazione e la scioltezza articolare, rendendo i partecipanti alle lezioni, in particolare i più assidui, maggiormente consapevoli e sicuri delle proprie possibilità. Durante le varie sedute sono stati consigliati ed illustrati esercizi praticabili anche in solitario ed al proprio domicilio, eseguibili liberamente senza necessità di supporti o strumenti particolari.

Alla fine del corso, gli allievi ed il consiglio direttivo di “Assisi Medicina” hanno ringraziato il prof. Pettirossi con un sentito caloroso piccolo omaggio a riconoscimento dell’impegno profuso, pasteggiando dolcetti artigianali locali e brindando al futuro 3° corso. Si coglie l’occasione per ringraziare la Dirigente dell’istituto comprensivo Assisi 1 prof.ssa G. M. Cecconi per l’ospitalità e l’Amministrazione Comunale per il patrocinio e la concreta collaborazione. Inoltre, anche quest’anno l’Associazione ha confermato l’iniziativa volta ad avvicinare gli ospiti dell’Istituto Serafico e della Cooperativa di volontariato ASAD al clima del Calendimaggio di Assisi. Il 7 maggio, in occasione del primo giorno della Festa, alcuni ospiti delle suddette strutture, con la presenza del Direttore sanitario dell’Istituto Serafico, prof. Sandro Elisei, e di altri accompagnatori, si sono trovati a pranzo presso la Taverna della Parte de Sopra, ospiti dell’Associazione, ed hanno trascorso qualche momento di spensieratezza assistendo alla manifestazione anche grazie alla trasmissione in streaming dei cortei che si svolgevano in Piazza del Comune.

© Riproduzione riservata