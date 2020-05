Il questore di Perugia Antonio Sbordone in visita ad Assisi (foto)

Il 6 maggio 2020 visita in Comune del nuovo questore di Perugia Antonio Sbordone. Ne dà notizia l’account Facebook della Città di Assisi pubblicando anche alcune foto.

È stato un incontro cordiale improntato sul rinnovo della collaborazione tra le due istituzioni per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Tra i vari temi trattati l’impegno nell’aiutare le categorie più fragili, nel combattere le infiltrazioni mafiose e fenomeni di usura, nel sorvegliare il territorio. Il questore si è complimentato con il sindaco Stefania Proietti per aver introdotto tra i primi Comuni il Daspo urbano e per il lavoro quotidiano nell’assicurare la tranquillità della popolazione. Il questore, accompagnato dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, ha conosciuto anche il segretario generale Fabrizio Proietti e i dirigenti Antonio Gentili e Patrizia Laloni.