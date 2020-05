Coronavirus ad Assisi, guariti tutti i positivi e da un mese zero contagi

Risultano tutti guariti i pazienti contagiati dal coronavirus ad Assisi. Da oggi la città di San Francesco è Covid free, dopo due mesi di apprensione. Trenta sono stati i casi registrati nel territorio comunale, 25 le ordinanze contumaciali firmate dal sindaco dall’inizio della pandemia e purtroppo va registrato anche un decesso. Il 7 aprile scorso fa l’ultimo nuovo caso positivo, da un mese non si sono registrati nuovi casi e finalmente oggi Assisi può essere definita Covid-free.

“Ora la città è del tutto libera dal contagio – ha dichiarato il sindaco Stefania Proietti – e questo ci dà grande speranza nel guardare al futuro con positività. Un pensiero lo vogliamo dedicare alla vittima del coronavirus ad Assisi e a tutte le persone che hanno sopportato la sofferenza della malattia. Tra queste le suore di clausura del monastero di Santa Coletta che si sono completamente ristabilite”.

“La pandemia – aggiunge il sindaco Proietti – ci ha reso vulnerabili ma uniti e questo ci deve rendere forti nell’affrontare la ripresa. In questa fase però dobbiamo essere molto cauti e prudenti, diligenti nell’adottare tutte le misure, dall’obbligo della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico al distanziamento sociale, alle regole igienico-sanitarie, perché questi giorni sono fondamentali nell’allontanare il virus da noi e farci tornare al più presto ad una ‘nuova’ normalità”.

La situazione è molto buona anche in Umbria. Come da bollettino di stamattina, complessivamente 1.404 persone (+4 rispetto a ieri) sono risultate positive al coronavirus in Umbria, gli attualmente positivi sono 215 (-5). I guariti sono 1119(+9); risultano 44 clinicamente guariti (invariato); i deceduti sono 70 (invariato). Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 64 (-3); di questi 9 (-2) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 776 (+23); sempre alla stessa data, risultano 16.769 (+292) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 6 maggio, sono stati effettuati 41.328 tamponi (+1330) per testare la sospetta positività.