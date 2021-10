Il questore di Perugia Giuseppe Bellassai in visita ad Assisi (foto)

Il sindaco Stefania Proietti e il vice sindaco Valter Stoppini hanno ricevuto il questore di Perugia Giuseppe Bellassai, accompagnato dall vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, a capo del commissariato di Assisi Francesca Di Luca. La visita si è tenuta nell’ufficio comunale di Santa Maria degli Angeli e nel corso dell’incontro si è parlato dell’impegno e della collaborazione nel garantire la sicurezza sul territorio. Tra i vari argomenti trattati anche il prossimo arrivo di Papa Francesco che sarà ad Assisi il 12 novembre.

Il questore di Perugia Giuseppe Bellassai, cinquantanove anni, è originario di Santa Croce Camerina. Dal 1992 al 2005 ha diretto la squadra mobile della questura di Ragusa, un incarico “operativo“ che gli ha permesso di raccogliere numerosi successi investigativi. Promosso primo dirigente nel 2005, ha diretto la Divisione di Polizia amministrativa e sociale e dell’immigrazione della Questura di Agrigento. Poi a Lampedusa si è occupato di gestire il fenomeno dell’immigrazione e ha diretto la Questura di Taranto. (Curriculum integrale dopo la foto)

—

Il Dott. Giuseppe Bellassai, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, nasce il 25 marzo 1962 a Santa Croce Camerina (RG). Entra in Polizia nel 1988, frequentando il Corso di Formazione per Funzionari della Polizia di Stato presso l’Istituto Superiore di Roma. Al termine del Corso, con la qualifica di Vice Commissario, viene inviato presso la Scuola Polfer di Bologna. Nel novembre del 1991 viene trasferito presso la Questura di Ragusa, con le funzioni di Funzionario addetto presso la locale Squadra Mobile. Le sue capacità professionali lo portano, dopo solo un anno, ad assumere la Dirigenza dell’Ufficio fino all’ottobre del 2005. Gli anni trascorsi alla Squadra Mobile sono costellati da numerosissimi successi investigativi: vengono disarticolate ed azzerate le locali cosche mafiose anche grazie all’arresto di tutti i latitanti della provincia.

I brillanti risultati conseguiti valgono a Giuseppe Bellassai, nel dicembre del 2005, la promozione a Primo Dirigente e il successivo trasferimento, a seguito della frequentazione del relativo Corso Dirigenziale, presso la Questura di Agrigento dove dirigerà la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione. Sono questi gli anni in cui il Centro di Accoglienza di Lampedusa viene travolto da centinaia di sbarchi di profughi in fuga dai propri territori martoriati da guerre civili.

Le sue capacità organizzative e le attitudini alla direzione di importanti servizi di ordine e sicurezza pubblica, inducono il Dipartimento della Pubblica Sicurezza a inviarlo in missione, per quattro anni, presso il Centro di Lampedusa, dove gestisce le criticità connesse al fenomeno migratorio. Nel giugno del 2010 viene promosso Vicario del Questore di Trapani. Incarico che ricoprirà fino al 1° agosto 2014. Dall’agosto 2014 assume le funzioni di Vicario del Questore di Palermo distinguendosi per i delicati servizi di ordine pubblico che coordina e sovrintendente nella complicata realtà del capoluogo siciliano. Nel marzo 2016 viene promosso Dirigente Superiore e nel mese di ottobre assume la guida della Questura di Benevento per poi, il 1° maggio 2019 assumere l’incarico di Questore di Taranto.

