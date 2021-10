Fiera dei Morti 2021, a Perugia si rinnova la tradizione con 600 stand tra Pian di Massiano e centro

Tutto pronto a Perugia per la Fiera dei Morti 2021, che torna dopo un anno di sosta nella versione allungata a sette giorni, dal 1° al 7 novembre, con quasi 600 stand tra Pian di Massiano e acropoli. In piena attività anche i baracconi 2021, che la giunta di Perugia ha esteso la durata del luna park fino al 14 novembre.

Per quanto riguarda la Fiera dei Morti 2021 a Perugia, nei circa 500 posteggi di Pian di Massiano garantiranno una offerta ampia che include abbigliamento, intimo, calzature, artigianato, biancheria per la casa, articoli in legno, bigiotteria, elettronica, ferramenta, giocattoli, libri, quadri, stampe, borse, pelletteria, panini, ristorazione e dolciumi. Gli 80 banchi della Fiera dei Morti 2021 previsti in centro a Perugia saranno dislocati principalmente in tre piazze: piazza Matteotti, piazza della Repubblica e piazza Italia. Inoltre, otto espositori (vintage, etnico, oggettistica handmade) saranno presenti presso le logge della Prefettura (fronte piazza Italia), altri 12 nel tratto di corso Vannucci tra piazza della Repubblica e piazza Italia. Ciascuna piazza avrà una specifica vocazione. Nell’area di piazza della Repubblica e presso le logge della Prefettura troverà spazio la Mostra Mercato delle tipicità artigianali (manufatti in cuoio, legno, vetro, stoffa, ceramica, carta, oggetti etnici e di antiquariato, ecc.). Piazza Matteotti sarà, invece, il Villaggio delle Regioni d’Italia e dei prodotti umbri (food e produttori agricoli). In piazza Italia, in collaborazione con l’ufficio Relazioni internazionali del Comune di Perugia, sarà realizzato il Villaggio delle città gemellate con Perugia per una passeggiata tra colori, sapori e profumi internazionali, con l’offerta di prodotti artigianali ed enogastronomici. Quest’anno saranno Aix en Provence e Bratislava a proporre il meglio delle loro terre (salumi, formaggi, paté francese, spezie, tessuti, saponi, vini provenzali, vini e birre, ma anche ceramiche, decorazioni natalizie, manufatti in legno).

Gli stand della Fiera dei Morti 2021 saranno aperti dalle 9 alle 21 a Pian di Massiano e dalle 10 alle 20 in centro. Busitalia e Minimetrò, su richiesta dell’amministrazione comunale, mettono a disposizione dei visitatori della fiera un biglietto unico bus/treno più minimetrò a 3,50 euro per 24 ore dalla prima convalida, utilizzabile da un adulto e un bambino al di sotto dei 12 anni. Il biglietto sarà valido ed erogabile tutti i giorni dal 1° al 7 novembre. Gli orari di esercizio del minimetrò resteranno invariati tranne il 1° e il 7 novembre, quando funzionerà dalle ore 9 alle ore 20.45. La biglietteria di Pian di Massiano resterà aperta anche il 1° novembre, sabato 6 e domenica 7 dalle 10 alle 18 e il venerdì dalle 15.30 alle 19.

Per agevolare l’incontro tra operatori e visitatori della Fiera dei Morti 2021, dal 1° novembre sarà attiva la mappa virtuale della manifestazione per trovare subito i prodotti preferiti attraverso lo specifico link del sito istituzionale del Comune di Perugia (fieradeimorti.comune.perugia.it). Presso la Direzione Fiera di Pian di Massiano sarà inoltre allestito, a cura della unità operativa Servizi alle imprese del Comune e con la collaborazione dei volontari del servizio civile, un punto di assistenza relativo all’amministrazione digitale per chi vuole aiuto per ottenere Spid, effettuare pagamenti velocemente, accedere ad altri servizi online o ad altre informazioni sull’avvio di attività produttive (sempre attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il relativo servizio telefonico: 075 5773440 – 075 5773450).Per l’accesso all’area fieristica sarà obbligatorio essere muniti di Green Pass, non richiesto solo ai minori di 12 anni e alle categorie esenti. Obbligatorio anche indossare le mascherine a protezione delle vie aeree e rispettare le distanze. Saranno adottate tutte le misure anti-Covid previste dalle linee guida vigenti per lo svolgimento delle fiere. Non mancherà la cartellonistica informativa.

© Riproduzione riservata