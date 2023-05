The Kolors a Radio Subasio Music Club: un ritorno che profuma di nuovo

The Kolors di nuovo protagonisti di Radio Subasio Music Club martedì 23 maggio, un ritorno, il loro, che profuma di novità, pur con un occhio alle radici. Il gruppo capitanato da Stash, infatti, con il nuovo singolo “Italodisco”, pubblicato il 5 maggio, ha inaugurato un ulteriore capitolo del suo percorso (insieme all’ingresso nelle fila della Warner Music Italy).

A partire dalle 21:00, con Ignazio Failla a tenere le fila del programma, la band interloquirà con i fan – sia in presenza che in videocollegamento – e li trasporterà in un mondo di emozioni e note. A parlare sarà una storia che passa per il rock e la musica elettronica degli albori, si consolida sulla scena milanese dei club underground e all’estero ed esplode nel 2015 con la vittoria ad Amici. Dalla partecipazione al Festival di Sanremo nel 2018 con il primo inedito in italiano, ‘Frida (mai, mai, mai)” è un susseguirsi di brani di grande appeal, di sinergie importanti e di riconoscimenti prestigiosi.

Un percorso parallelo ad un’intensa attività live, coronato dal recupero su nuove basi del genere che negli Anni ’80 ha elevato l’Italia a punto di riferimento per la musica elettronica, omaggiato con “Italodisco”. A proposito dell’ultima canzone, “è venuta fuori in poche ore mentre si cercava un suono nuovo, che risultasse l’upgrade del nostro percorso pop – ha commentato Stash autore del brano insieme a Davide Petrella – Innovare nel pop è sempre una grande sfida. Mentre provavamo il moog in studio è partito un arpeggiatore che ci ha subito stimolato il ricordo di quel suono tutto italiano che è da sempre per noi il suono eterno dell’elettronica. La semplicità di quel synth in levare, unita alla scrittura del testo e delle melodie figlie dei giorni nostri, gli hanno dato vita”.

The Kolors rinnoveranno l’entusiasmo che accompagna ogni loro partecipazione secondo la “normale” magia di Radio Subasio Music Club – scritto e diretto da Beppe Cuva e ormai oltre il traguardo delle 100 puntate realizzate – da seguire in simulcast in Fm ed in streaming su radiosubasio.it. Per avere l’opportunità di aggiudicarsi un posto in prima fila, compilare il form pubblicato sul sito ufficiale entro il 21maggio, indicando la modalità di partecipazione (in presenza o da remoto) e la domanda che si vuole porre ai The Kolors. Una mail fornirà le indicazioni per partecipare.

