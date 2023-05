Coldwell Banker, Assisi e l’Umbria eccellenze del mercato immobiliare: tante le richieste da ogni parte del mondo

Gli immobili di lusso sono l’investimento più sicuro che si possa fare. A dirlo è l’annuale report di Coldwell Banker Global Luxury, secondo cui l’investimento immobiliare è saldamente al primo posto per i ricchi acquirenti, indipendentemente dalla provenienza. Gli investitori facoltosi considerano gli immobili l’asset principale per costruire, mantenere e accrescere la ricchezza nel tempo. Negli ultimi due anni, si è riacceso l’interesse per le proprietà internazionali. La propensione agli investimenti internazionali è già alta tra gli americani benestanti. Secondo il report, infatti, il 67% degli intervistati possiede proprietà al di fuori degli Stati Uniti.

Dopo il forte calo scaturito dalla pandemia, il mercato italiano delle abitazioni per vacanza è ripartito, sia sul versante delle compravendite sia su quello degli affitti. E anche l’Umbria sul tema non scherza. In due anni le compravendite nelle località turistiche monitorate rispetto al 2020, sono salite di circa il 40%. Nell’ultimo periodo ai vertici della classifica delle case più richieste c’è ancora la regione cuore verde d’Italia.

Ad analizzare tutti questi dati è la filiale di Assisi di Coldwell Banker, considerato il network internazionale immobiliare più prestigioso al mondo. “La nostra è la storia di un successo che affonda le sue radici nella passione e nell’amore per questo territorio – affermano Marco Serena e Daniela Rossi – il nostro obiettivo è far conoscere alla clientela internazionale le opportunità del mercato immobiliare di prestigio in una delle realtà più apprezzate dell’Umbria: Assisi. Chi desidera acquistare casa ad Assisi, vuole comprare molto più di un immobile, vuole un nuovo stile di vita”.

“Ci arrivano richieste da varie parti del mondo – continuano i due broker – per italiani e stranieri che investono nel patrimonio immobiliare umbro. Ed Assisi, terra di San Francesco e sede della nostra realtà aziendale, balza come spesso ai primissimi posti delle richieste”.

Tutta l’Umbria infatti ha registrato un notevole aumento di flussi turistici. Il cuore verde d’Italia è la meta top – seconda solo al Lazio – per le vacanze culturali, con una crescita del 21% tra il 2021 e il 2022 certificata dall’Istat. Gli eventi, il patrimonio artistico, culturale e religioso, gli spettacoli e le eccellenze enogastronomiche: questi i punti di forza che la regione ha saputo valorizzare. Inoltre, recentemente, l’Umbria è l’unica destinazione italiana segnalata da Lonely Planet – la casa editrice leader a livello internazionale per il settore turistico – come regione da visitare nel 2023. L’Umbria è la sola meta segnalata nella categoria “Sapori”, come un territorio capace di attrarre per la sua variegata offerta enogastronomica, ancor di più nel 2023, quando si svolgeranno una serie di appuntamenti volti a celebrare i 500 anni della morte del Perugino e i 50 anni di Umbria Jazz, la manifestazione che dal 1973 con la sua musica porta l’Umbria nel mondo.

Coldwell Banker ridefinisce gli standard del mercato immobiliare grazie anche alla rete di professionisti in grado di sviluppare strategie di vendita su misura per ogni cliente. “Professionisti qualificati come noi, sono in grado di offrire la garanzia di un servizio di eccellenza – conferma la broker Daniela Rossi – nonostante le difficoltà degli ultimi anni, la Nostra Agenzia ha implementato il numero delle vendite a clienti di tutto il mondo. Non solo ad Assisi, dov’è la nostra sede operativa, ma anche Spello, Todi, Gubbio, il Lago Trasimeno e Cortona”.

Il brand americano è specializzato nella compravendita di immobili di prestigio per una clientela nazionale e internazionale con una divisione dedicata esclusivamente al lusso: Coldwell Banker Global Luxury. “Vogliamo offrire – conclude l’esperto broker Marco Serena – un’esperienza eccezionale ai nostri clienti: ovunque sia la casa dei loro sogni, noi li aiutiamo a trovarla”.

(La filiale di Assisi di Coldwell Banker è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata