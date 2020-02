Ramo di un pino cade in via Los Angeles, tanta paura ma nessun danno (foto)

Paura nel pomeriggio di oggi (venerdì 7 febbraio 2020) in via Los Angeles, pieno centro di Santa Maria degli Angeli. Un ramo che si è schiantato da uno dei pini di fronte alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, in fondo al sagrado della Basilica. Ha rischiato di colpire un’auto, e le persone nei paraggi.

“Questa è via Los Angeles Santa Maria degli Angeli, al bar di fronte alla Basilica. Il ramone che è caduto stava per distruggermi la macchina … è andata bene per fortuna !! Il sindaco dovrebbe vedere questo e la strada rovinata, magari farebbe qualcosa”, la segnalazione arrivata ad AssisiNews dalla proprietaria dell’auto che ha anche allegato gli scatti fotografici.