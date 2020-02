Due imprese – una storia in Umbria, il gruppo Mignini&Petrini si racconta

“Due imprese – una storia in Umbria” è il volume che ripercorre la nascita, lo sviluppo e l’evoluzione gruppo industriale Mignini&Petrini, leader a livello regionale, e tra i maggiori in Italia, nel settore della produzione di alimenti per animali. Il libro sarà presentato sabato 8 febbraio 2020 alle ore 11 ad Assisi al Borgo Antichi Orti.

Due imprese – una storia in Umbria, edita da Fabrizio Fabbri Editore, è frutto del lavoro di Manuel Vaquero Piñeiro, professore associato di storia economica del dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia, e dalla dottoressa Francesca Giommi, che, insieme, nel 2015, avevano curato la mostra storica ospitata nell’ex stabilimento Petrini a Bastia Umbra.

Grazie a un abbondante apparato di fotografie, immagini e documenti di archivio, viene offerto ai lettori un punto di vista importante sull’evoluzione del comparto in Italia e in Umbria. A rafforzare il legame che l’azienda ha con il suo territorio, il libro verrà presentato nel suggestivo scenario del Borgo Antichi Orti Assisi in via Pallareto n° 1 ad Assisi (www.antichiortiassisi.com), struttura con la quale Mignini&Petrini ha avviato anche un rapporto di collaborazione per la realizzazione e sviluppo di una fattoria didattica.

Alla presentazione di Due imprese – una storia in Umbria prenderanno parte, oltre agli autori, Paolo Belardi, professore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia, Augusto Ciuffetti, professore del Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali dell’Università Politecnica delle Marche. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Donatella Miliani.