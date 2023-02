Ricettazione e furto aggravato, 37enne deve presentarsi tutti i giorni in commissariato

Accusato di ricettazione e furto aggravato, un 37enne dovrà presentarsi tutti i giorni in commissariato dopo che, durante un controllo ad Assisi, è stato trovato in possesso di carte di credito intestate a terzi, e a bordo di un’auto rubata a Magione

Il Personale della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi diretto dal vicequestore Francesca Domenica Di Luca ha dato esecuzione alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia, nei confronti di un uomo — classe 1986 —indagato per i reati di ricettazione e furto aggravato. Gli accertamenti eseguiti dai poliziotti, coordinati dalla Procura di Perugia, hanno fatto emergere una serie di reati, verosimilmente perpetrati dall’uomo nell’arco di pochi giorni nei Comuni di Assisi e Magione. Lo scorso 17 gennaio, infatti, il 36enne era stato fermato dagli agenti a bordo di un’auto mentre percorreva via Los Angeles, a Santa Maria degli Angeli; sottoposto a perquisizione era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di diversi documenti e carte di credito, intestati a più persone, risultati proventi di più episodi di furto. Dagli approfondimenti risultava che anche il veicolo a bordo del quale viaggiava l’uomo era stato rubato qualche giorno prima a Magione. Gli ulteriori approfondimenti investigativi svolti dalla Polizia hanno permesso di appurare che il 36enne – con numerosi precedenti specifici – aveva utilizzato le carte di credito per effettuare alcune transazioni finanziarie.

In ragione dei gravi indizi di colpevolezza, della gravità dei fatti e della capacità a delinquere dell’uomo questa Procura ha fatto richiesta di applicazione di una misura cautelare a suo carico. Il G.I.P. del Tribunale di Perugia, condividendo gli elementi raccolti, ha emesso un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana presso gli uffici della Polizia Giudiziaria eseguita nei giorni scorsi dal personale della Polizia di Stato.

© Riproduzione riservata