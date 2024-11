Riconoscimento al vicesovrintendente Simone Petrini: rimase ferito arrestando un ladro

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, il vice sovrintendente della Polizia di Stato Simone Petrini, è stato insignito di una targa di compiacimento per meriti particolari, un riconoscimento che rende onore al prestigio del Corpo di Polizia. (Continua dopo il video – link diretto)

I fatti erano accaduti a metà maggio: a essere rapinato il bar Biagetti, e solo il celere intervento delle forze dell’ordine ha permesso di arrestare il ladro, ma un poliziotto, appunto il vice sovrintendente della Polizia di Stato Simone Petrini, è rimasto ferito durante l’arresto. Come ricostruito all’epoca l’uomo era entrato, aveva tentato di distrarre gli avventori e la cassiera, poi minacciata con un’arma e costretta a consegnare l’incasso. La donna ha tentato di fuggire ed è stato allora che il ladro avrebbe rubato un paio di centinaia di euro dalle casse, per poi fuggire verso un vicino istituto di suore in cui aveva scassinato i distributori automatici. Successivamente l’uomo era stato fermato dai poliziotti del vicequestore Francesca Di Luca: il rapinatore aveva ingaggiato una violenta colluttazione con uno degli agenti che è stato aggredito con estrema violenza, riportando lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. Il ladri, portato in ospedale insieme al poliziotto, era stato dimesso e arrestato per i reati di rapina, furto aggravato, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale

Il vice sindaco e l’amministrazione comunale di Assisi hanno espresso il proprio plauso per il grande senso del dovere e il coraggio dimostrato dal vice sovrintendente, il quale, incurante dei rischi per la propria incolumità, è riuscito ad assicurare alla giustizia l’autore di una rapina a un’attività commerciale e di un furto a un istituto religioso. L’intervento di Simone Petrini, avvenuto il 16 maggio 2024 a Santa Maria degli Angeli, è stato particolarmente significativo: il vice sovrintendente, infatti, senza paura ha fronteggiato un’aggressione, dimostrando una dedizione esemplare al servizio della comunità e capacità di contrastare atti di criminalità. Un impegno che rappresenta un modello di riferimento per tutti i cittadini e che merita il più profondo apprezzamento da parte delle istituzioni e della collettività.

© Riproduzione riservata