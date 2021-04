Rifiuti abbandonati a Santa Maria degli Angeli, in via D’Annunzio prosegue l’emergenza (foto)

Un problema sul quale in passato si è intervenuto tante volte ma che sembra non scoraggiare chi ancora oggi non rispetta le regole

Abbandono di rifiuti, non c’è pace a Santa Maria degli Angeli nella zona di via Gabriele D’Annunzio. Una situazione che prosegue senza sosta ormai da anni. Tanti gli interventi di pulizia ogni volta dopo le segnalazioni, poi una volta rimossi i rifiuti tornano li indisturbati giacenti a terra. E da qualche giorno, non solo buste piene di vetro ed altro materiale, oggi martedì 20 aprile 2021 anche due cuscini. “A quanto pare non bastano i sistemi di videosorveglianza posti nella zona – dicono alcuni residenti dell’area – a scoraggiare chi deturpa il bene comune. Serve incrementare i controlli e, a questo punto, la stessa videosorveglianza”.

Alcune telecamere effettivamente in quell’area ci sono, ma forse da sole non bastano. L’usanza è sempre la stessa, con abbandoni che si ripetono incessantemente al di fuori della campana del vetro posta nel parcheggio adiacente alla via principale sopra citata, non lontano dalla stazione ferroviaria. E non solo lì. In bella vista, fin troppo spesso, anche bottiglie sempre in vetro lasciate giacere in fila al fianco o sul retro di altri contenitori o sul marciapiede posti lungo la stessa via e destinati ad alcune attività commerciali.

Un problema sul quale gli organi preposti, in primis l’amministrazione comunale, sono già come detto più volte intervenuti, apportando certamente delle migliorie in aree non lontane da quelle segnalate, ma non nel caso specifico. Una situazione sulla quale certamente si dovrà ancora intervenire per porre fine ad una situazione che penalizza l’area e potrebbe penalizzare tutti coloro che in questa area ci vivono. “Non vorremmo – concludono infatti alcuni residenti – che si eliminassero i contenitori della raccolta del vetro (era già avvenuto per qualche giorno in passato, poi rimessi al proprio posto, ndr) pagando poi tutti uno scotto che chi rispetta le regole non può certamente pagare anche per chi le viola”.