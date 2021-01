Proseguono senza sosta gli abbandoni, giacenti per giorni, al di fuori della campane verdi per la raccolta del vetro

Anno nuovo, solite brutte abitudini vecchie. A Santa Maria degli Angeli prosegue incessante la maleducazione in tema di rifiuti abbandonati. È il caso della sporcizia lasciata, come ormai accade da anni, al di fuori della campane per la raccolta differenziata del vetro. Sacchi ammassati uno sopra all’altro e nessuno che, stando li da giorni, sembra notarli, soprattutto chi dovrebbe verificare in merito.

Accade nuovamente nel parcheggio adiacente a via Gabriele D’Annunzio e sul parcheggio sul retro della scuola primaria Giovanni XXIII. Oltre ai sacchi contenenti rifiuti di varia entità, anche buste piene di vetro che non viene separato all’interno delle campane verdi, imballi e pezzi di vario genere. E il danno è doppio, perché oltre a deturpare le aree destinate alla raccolta differenziata dove gli ammassamenti sono davvero brutti, a causa dei giorni trascorsi con la sporcizia che giace a terra indisturbata, gli agenti atmosferici e magari qualche animale “curioso” di rovistare, fanno si che gli involucri si aprano spargendo immondizia nelle aree limitrofe.

Rifiuti abbandonati (c’è addirittura anche una mascherina protettiva!) che restano lì vicino alle auto parcheggiate e ai passanti che solitamente frequentano i luoghi suddetti. Un’abitudine, poco piacevole, che è soprattutto non rispetto e non curanza del bene comune che, nonostante le multe e gli interventi avvenuti in passato, necessiterebbe di maggiori controlli, magari costanti. Le immagini sono di mercoledì 20 gennaio 2021, ore 8.30.

Nel 2019 (dati resi noti nel 2020) la municipale aveva elevato 523 sanzioni per violazioni diverse dal codice della strada, di cui 358 (l’anno precedente erano state 282) per violazioni ambientali (abbandono di rifiuti o violazioni delle norme sulla raccolta). Un trend continuato nel 2020, con ben 100 multe nei primi sei mesi dell’anno, nonostante il lockdown; era stato anche scoperto un furbetto della Tari. Con gli incassi delle sanzioni ambientali sarà possibile implementare ulteriormente il sistema di video-sorveglianza, con nuove telecamere che serviranno a controllare gli eventuali Vandali nei parchi di Santa Maria.